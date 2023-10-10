يرفع الحصيلة إلى 18 بالضفة.. شهيد برصاص الاحتلال شمالي الخليل

قالت مصادر رسمية وإغاثية إن فلسطينيا استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية، في حين أصيب 83 في مناطق متفرقة بالضفة أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهاد الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم العروب (شمالي الخليل)".

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق وصول "إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الصدر إلى المستشفى الأهلي في الخليل من مخيم العروب".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 18، بينهم 3 أطفال، موزعين على محافظات رام الله والقدس وأريحا وقلقيلية والخليل ونابلس، وفق بيانات وزارة الصحة.

إصابات بالرصاص

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان آخر إن طواقمه تعاملت، أمس الاثنين، مع 83 إصابة في الضفة الغربية.

وأضاف أن 23 من هذه الإصابات بالرصاص الحي واثنتين بالرصاص المطاطي، والباقي بالشظايا والضرب وجراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات التي تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر منذ السبت بلغ 436 إصابة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين من بلدة سعير شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية موجهة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة وجنوبي إسرائيل.

وفجر السبت، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.