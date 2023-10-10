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يرفع الحصيلة إلى 18 بالضفة.. شهيد برصاص الاحتلال شمالي الخليل

Israeli soldiers patrol on December 12, 1987 in Nablus as demonstrations continue on the fourth day of the Intifada. The First Intifada, a Palestinian uprising against the Israeli occupation of the Palestinian Territories erupted in the Jabalia refugee camp and quickly spread throughout Gaza, the West Bank and East Jerusalem. (Photo by ESAIAS BAITEL / AFP)
عناصر من جيش الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية المحتلة (الفرنسية-أرشيف)
10/10/2023-|آخر تحديث: 10/10/202311:44 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت مصادر رسمية وإغاثية إن فلسطينيا استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية، في حين أصيب 83 في مناطق متفرقة بالضفة أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهاد الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم العروب (شمالي الخليل)".

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق وصول "إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الصدر إلى المستشفى الأهلي في الخليل من مخيم العروب".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 18، بينهم 3 أطفال، موزعين على محافظات رام الله والقدس وأريحا وقلقيلية والخليل ونابلس، وفق بيانات وزارة الصحة.

إصابات بالرصاص

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان آخر إن طواقمه تعاملت، أمس الاثنين، مع 83 إصابة في الضفة الغربية.

وأضاف أن 23 من هذه الإصابات بالرصاص الحي واثنتين بالرصاص المطاطي، والباقي بالشظايا والضرب وجراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات التي تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر منذ السبت بلغ 436 إصابة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين من بلدة سعير شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة وجنوبي إسرائيل.

وفجر السبت، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

المصدر : وكالة الأناضول