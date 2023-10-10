شملت قادة قطر ومصر وتركيا.. اتصالات دبلوماسية لبحث الحرب في غزة

تواصلت اليوم الاتصالات العربية والدولية بهدف بحث التطورات على الساحة الفلسطينية في ظل عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة وما تلاها من قصف وحشي إسرائيلي لقطاع غزة.

فقد أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

وعبر الوزير القطري خلال الاتصال عن قلق دولة قطر العميق إزاء تصاعد العنف، مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. كما أكد على موقف دولة قطر الثابت بإدانة ورفض استهداف المدنيين، وضرورة العمل مع كل الشركاء الدوليين لضمان سلامتهم.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، قالت إنها ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

سمو الأمير المفدى يجري اتصالاً هاتفياً مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. https://t.co/C3Dwk6fbLh — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 10, 2023

وقد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية في غزة.

وقال السيسي -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية- إن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وتابع "نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".

كما قالت الخارجية المصرية إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأن الوضع في غزة والتصعيد الجاري.





أردوغان وغوتيريش

وفي السياق ذاته، قالت دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية في تغريدة لها إن رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناولا فيه الخطوات الممكن اتخاذها في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومحاولات الوساطة التركية وطرق إيصال المساعدات للمناطق المدنية.

وأفادت الدائرة أن الرئيس التركي أكد في الاتصال على أن الهجمات غير المتكافئة ستؤدي لمزيد من تأزيم الوضع، مشددا على أهمية ممارسة ضبط النفس من الطرفين والابتعاد عن ردود الأفعال الفورية.