شاهد.. مقاتلو القسام يقتحمون موقع "أميتي" العسكري شرق رفح

أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من اقتحام مقاتليها موقع "أميتي" العسكري شرق محافظة رفح في قطاع غزة.

وبثت كتائب القسام مقطع الفيديو عبر حسابها على تليغرام، وذلك ضمن عمليات توثيق معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضد إسرائيل.

وبينما تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 900، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 نساء.