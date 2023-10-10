شاهد- قسم شرطة الاحتلال في سديروت قبل وبعد طوفان الأقصى

أظهرت صور أقمار صناعية تم التقاطها يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول حجم الدمار الذي لحق بمركز شرطة سديروت في غلاف قطاع غزة.

وكانت قوة من كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هاجمت مبنى قسم شرطة سديروت السبت الماضي وألحقت به أضرارا فادحة.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع فصائل المقاومة صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى"، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.