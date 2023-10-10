شاهد.. المقاومة تدك عسقلان برشقات صاروخية لا مثيل لها

قصفت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مدينة عسقلان بموجة صواريخ لم يسبق لها مثيل في تاريخ المعارك مع الاحتلال.

وبدأت القسام قصف المدينة بعد انقضاء المهلة التي منحتها لسكانها من أجل مغادرتها قبل الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وأدى القصف لوقوع إصابات وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية بعد دقائق من بدء الهجوم.

وأظهر مقطع فيديو ألسنة الدخان وهي تتصاعد بشكل كبير من بناية في عسقلان بالتزامن مع تواصل الرشقات الصاروخية في حين كانت صافرات الإنذار تدوي في سماء المدينة.