شاهد.. استشهاد وإصابة صحفيين في غارة إسرائيلية على برج سكني بغزة

أظهرت صور بثتها قناة الجزيرة آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف برجا سكنيا غرب مدينة غزة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الصحفيين.

ووصفت مراسلة الجزيرة في غزة هبة عكيلة الإصابات بالبالغة، وقالت إن بعض الوجوه شوهت وتعذر التعرف عليها، مما جعل بعض الصحفيين ينشرون صورا للملابس الواقية التي كان الضحايا يرتدونها في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على الجثث.

وأظهرت الصور بزة صحفيين وهي ملطخة بالدماء، وصحفيين يبكون ويترحمون على زملائهم الذين سقطوا جراء الغارة الإسرائيلية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف هو الأعنف منذ سنوات وفق ما أعلنت إسرائيل، وخلف حتى الآن نحو 700 شهيد و4 آلاف مصاب، إضافة إلى دمار كبير في المباني والمرافق الحيوية.