شاهد.. إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي والاحتلال يرد

بثت قناة الجزيرة مقطع فيديو لسقوط قذائف مدفعية أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه محيط بلدة الظهيرة اللبنانية الحدودية، ردا على صواريخ أطلقت من الجانب اللبناني.

وقالت مراسلة الجزيرة إن صواريخ أُطلقت من سهل القليلة جنوبي لبنان باتجاه الجليل الغربي، وإن القبة الحديدية اعترضت تلك الدفعة من الصواريخ.

وأوضحت المراسلة أن هذه المنطقة هي ذاتها التي وقعت بها الاشتباكات أمس الاثنين، وهي منطقة عرب العرامشة الواقعة مقابل بلدة الظهرية الحدودية اللبنانية، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي رد بقصف مدفعي كثيف تجاه مصدر تلك الصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في شلومي وعدد من المستوطنات شمالي إسرائيل.