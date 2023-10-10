دعم غربي لإسرائيل وواشنطن تؤكد عدم وجود نية لنشر قوات برية

أصدر زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بيانا مشتركا مساء الاثنين أعربوا فيه عن "دعمهم الثابت والموحد" لإسرائيل، ونددوا فيه بالهجمات التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وما وصفوه بـ"أعمال الإرهاب الشنيعة"، التي ارتكبتها، فيما قال البيت الأبيض أن واشنطن ليس لديها أي نية لنشر قوات عسكرية على الأرض.

وجاء في البيان الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونشره قصر الإليزيه أنه "خلال الأيام المقبلة، سنبقى متحدين وسنواصل التنسيق معا كحلفاء وأصدقاء مشتركين لإسرائيل لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها ولتهيئة الظروف في نهاية المطاف لشرق أوسط ينعم بالسلام والاندماج".

وأكد الزعماء الغربيون اعترافهم بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة ودعم إجراءات متساوية لتحقيق العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.

ودعا البيان ما وصفها بالمجموعات المتطرفة الأخرى، وكلّ دولة قد تسعى للاستفادة من الوضع، خصوصاً إيران، إلى عدم السعي لاستغلال هذا الوضع لغايات أخرى، وعدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة.

تصريحات كيربي

وفي واشنطن قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الاثنين إن واشنطن ليس لديها أي نية لنشر قوات عسكرية على الأرض ، لكنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.

وأكد كيربي للصحفيين أنه إذا احتجنا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل فسنطلب من الكونغرس، مشيرا إلى أن واشنطن يمكنها تقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه، وشدد على أن البيت الأبيض يتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل وسيحاول تلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف المتحدث الأميركي "لا شك أن هناك درجة من التواطؤ" من قبل إيران في دعم حماس، لكن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى دليلا ملموسا على تورط إيران تورطا مباشرا في التخطيط لهجوم حماس على إسرائيل.

وأشار إلى أنه "من السابق لأوانه القول بأننا أوقفنا" جهود تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ولكن لا يزال يتعين تشجيع مثل هذه الدبلوماسية.

وفي سياق متصل قالت شبكة “سي بي إس الأميركية إن بايدن سيدلي بتعليقات بشأن إسرائيل مساء اليوم.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الاثنين أن 11 مواطنا أميركيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل، فيما رجح البيت الأبيض أن يكون هناك المزيد من القتلى الأميركيين في إسرائيل.