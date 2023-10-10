دعم غربي لإسرائيل وواشنطن تؤكد عدم وجود نية لنشر قوات برية

أصدر زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بيانا مشتركا مساء الاثنين أعربوا فيه عن "دعمهم الثابت والموحد" لإسرائيل، ونددوا فيه بالهجمات التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبما وصفوها بـ"أعمال الإرهاب الشنيعة" التي ارتكبتها، في حين قال البيت الأبيض إنه ليس لدى واشنطن أي نية لنشر قوات عسكرية على الأرض.

وجاء في البيان، الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ونشره قصر الإليزيه، أنه "خلال الأيام المقبلة، سنبقى متحدين وسنواصل التنسيق معا كحلفاء وأصدقاء مشتركين لإسرائيل لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها ولتهيئة الظروف في نهاية المطاف لشرق أوسط ينعم بالسلام والاندماج".

وأضاف قادة الدول الخمس في بيانهم "نحن جميعا نعترف بالتطلّعات المشروعة للشعب الفلسطيني، ونعتقد أنه يحق للإسرائيليين والفلسطينيين أن يحصلوا على قدم المساواة على العدالة والحرية، لكن دعونا لا نخدع أنفسنا: حماس لا تمثل هذه التطلعات".

ودعا البيان من وصفها بالمجموعات المتطرفة الأخرى وكل دولة قد تسعى للاستفادة من الوضع، خصوصا إيران، إلى عدم السعي لاستغلال هذا الوضع لغايات أخرى، وعدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة.

تصريحات كيربي

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس الاثنين إنه ليس لدى واشنطن أي نية لنشر قوات عسكرية على الأرض، لكنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.

وأكد كيربي للصحفيين أنه إذا احتجنا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل فسنطلب من الكونغرس، مشيرا إلى أن واشنطن يمكنها تقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه، وشدد على أن البيت الأبيض يتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل، وسيحاول تلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف المتحدث الأميركي "لا شك في أن هناك درجة من التواطؤ" من قبل إيران في دعم حماس، لكن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى دليلا ملموسا على تورط طهران تورطا مباشرا في التخطيط لهجوم حماس على إسرائيل.

وأشار إلى أنه "من السابق لأوانه القول بأننا أوقفنا" جهود تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ولكن لا يزال يتعين تشجيع مثل هذه الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، قالت شبكة "سي بي إس" الأميركية إن بايدن سيدلي بتعليقات بشأن إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الأميركي أعلن أمس الاثنين أن 11 مواطنا أميركيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل، في حين رجح البيت الأبيض أن يكون هناك المزيد من القتلى الأميركيين في إسرائيل.