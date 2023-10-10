داخلية غزة: تهديدات إسرائيلية بقصف معبر رفح

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة الثلاثاء، إن إدارة معبر رفح البري في الجانب المصري أبلغت الطواقم في الجانب الفلسطيني بضرورة إخلاء المعبر لوجود تهديدات إسرائيلية بقصفه.

وأضاف متحدث الوزارة إياد البزم أن إدارة معبر رفح في الجانب المصري بلغت طواقم المعبر في الجانب الفلسطيني لإخلائه بشكل فوري لوجود تهديدات بقصفه.

وسبق أن قال البزم في بيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد قصف بوابة معبر رفح البري الحدودي مع مصر الثلاثاء، بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها من قصف الاثنين، مما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، حيث يتم فتحه لمدة 5 أيام أسبوعيا ويسمح بالمرور خلاله لقدرة استيعابية محددة.

وكانت كتائب عز الدين القسام، أطلقت -السبت الماضي- عملية طوفان الأقصى، ردا على تدنيس قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك أو اعتداءاتها المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

وفي المقابل، شنت إسرائيل غارات جوية على مناطق سكنية بغزة، مما أدى لاستشهاد أزيد من 700 فلسطيني بينهم العديد من النساء والأطفال.