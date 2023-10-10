استعدادا للحرب.. الليكود يوافق على تشكيل حكومة طوارئ

أفاد بيان لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جميع الشركاء في الائتلاف الحاكم وافقوا اليوم الثلاثاء على توسيع الحكومة لتشمل سياسيين من المعارضة، وتشكيل حكومة طوارئ.

وبحسب ما نقلته هيئة البث الرسمية، فإن الائتلاف الحكومي أيد بالإجماع تشكيل "حكومة طوارئ قومية" وأذنوا لنتنياهو بالعمل على تشكيلها.

ومنذ الصدمة التي سبّبتها عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم السبت الماضي، واستعداد إسرائيل لخوض حرب، عرضت أحزاب تنتمي للوسط واليسار الانضمام لحكومة نتنياهو.

وكان نتنياهو، الذي يترأس واحدة من أكثر الحكومات التي يطغى عليها اليمين في تاريخ إسرائيل، قد دعا زعماء المعارضة إلى الانضمام إلى حكومة وحدة فورا، ساعيا إلى حشد دعم أكبر لأي قرار بالرد على معركة طوفان الأقصى.

وقال نتنياهو إنه يدعو لتشكيل حكومة وحدة على غرار تلك التي تم تشكيلها مع مناحيم بيغن خلال حرب الأيام الستة.

يذكر أن رئيس حزب الليكود المعارض وقتها مناحيم بيغن انضم إلى حكومة رئيس الوزراء ليفي أشكول دون شروط.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع فصائل المقاومة صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.