تعرف على 10 من أرفع الضباط الذين فقدتهم إسرائيل بطوفان الأقصى

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قوائم محدثة لأسماء القتلى من ضباطه وجنوده في معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية منذ السبت الماضي.

وبحلول مساء الثلاثاء، اليوم الرابع من المعركة، بلغ عدد الذين تم الكشف عن أسمائهم 156 ضابطا وجنديا في صفوف الجيش الإسرائيلي، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل 41 من عناصرها، وذلك ضمن أكثر من ألف قتيل إسرائيلي في المجمل.

وفيما يأتي أسماء 10 من أرفع الضباط الذين فقدتهم إسرائيل منذ بداية المعركة، وفقا لتقارير الجيش والصحافة الإسرائيليين:

قتل في بداية المعركة صباح السبت الماضي خلال الاشتباكات مع مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرب موقع كرم أبو سالم الإسرائيلي جنوب شرق قطاع غزة.

كان شتاينبرغ في طريقه إلى الموقع الذي يديره مرؤوسوه، لكن أحد المقاومين تمكّن من قتله خلال اشتباك.

قتل في اشتباكات مع مقاتلي القسام في مستوطنة رعيم.

وحسب وصف الصحافة الإسرائيلية، فإن ليفي -ومعه شتاينبرغ- من أعلى الضباط رتبة الذين فقدتهم إسرائيل في معاركها خلال سنوات طويلة.

قالت وسائل إعلام تركية إنه أحد المشاركين في الهجوم على السفينة مافي مرمرة، الذي أدى إلى مقتل 10 أتراك أثناء محاولة كسر الحصار على قطاع غزة يوم 31 مايو/أيار 2010.

وهو حائز على "أكبر عدد من أوسمة الشجاعة"، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتله في اشتباك وقع الاثنين مع مقاتلين تسللوا عبر الحدود من الجانب اللبناني.

وأضاف الجيش أن الضابط ينحدر من قرية "يانوح جت" الدرزية في الشمال.

Media coverage: "A picture of the deputy commander of the 300th Brigade in the Israeli occupation army's Galilee Division, Alim Abdullah, who was neutralized in clashes with resistance fighters on the Lebanon-Palestine border yesterday." pic.twitter.com/p0PR5pBbgc

— Quds News Network (@QudsNen) October 10, 2023