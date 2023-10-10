سرايا القدس تؤكد قتلها ضابطين بجيش الاحتلال على حدود لبنان

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن مجموعة من مقاتليها قتلت ضابطين في جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصابت 5 جنود خلال اقتحامها أحد المواقع العسكرية على حدود لبنان.

وقالت الحركة -في بيان- إن مجموعة من مقاتليها في سرايا القدس (الجناح العسكري للحركة) تمكنت أمس الاثنين من "اقتحام أحد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، ونفذت اشتباكا مسلحا من نقطة صفر، مما أسفر عن مقتل ضابطين أحدهما نائب قائد اللواء 300 في جيش الاحتلال، وإصابة 5 من الجنود بجروح مختلفة".

وأوضحت أن العملية تأتي ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة، كما أسفرت العملية عن استشهاد اثنين من عناصرها من سكان مخيمات لبنان.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة (حماس)- وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة قد أعلنت بدء معركة طوفان الأقصى ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وقد أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، بينهم جنود وضباط، واعتقال وفقدان المئات، في حين استشهد نحو 678 فلسطينيا إلى جانب نحو 3 آلاف مصاب.