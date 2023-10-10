الأردن ينفي "مزاعم" نقل إمدادات أميركية لإسرائيل عبر قواعده العسكرية

نفى الأردن، الثلاثاء، ما أسماه مزاعم كاذبة بشأن استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات من الجيش الأميركي إلى إسرائيل.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الرسمي، نقلا عن مصدر عسكري لم يسمّه.

وبحسب البيان، فإن ما تم تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أميركية من قاعدة عسكرية أردنية ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر أن الطائرة المشار إليها في "مزاعم كاذبة رُوّجت مساء الأحد"، عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركابا ولا تحمل أي معدات.

وحذّر من أن هذه المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

وأكد المصدر العسكري على ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحذر من حملات التشويه المشبوهة التي تستهدف الأردن ومواقفه.

وفجر السبت، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.