اتهامات لإسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض وجنرال يتوعد غزة "بجهنم"

اتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في قصف مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة، في حين توعد مسؤول إسرائيلي بتحويل القطاع إلى "جهنم".

وقالت الوزارة في تدوينة عبر منصة إكس أرفقت بها مقطع فيديو إن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد الفلسطينيين، في منطقة الكرامة شمال غزة".

كما نشر المقطع نفسه مؤسسُ ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، عبر منصة إكس، وقال إنه يظهر استخدام القوات العسكرية الإسرائيلية "أسلحة الفوسفور الأبيض السام على المناطق المكتظة بالسكان شمال غرب مدينة غزة".

The #Israeli occupation uses the internationally prohibited white phosphorus against Palestinians in Al Karama area, north of #Gaza. #الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفسفور المحرم دوليا شمال مدينة #غزة.#Gaza_Under_Attack #Palestine pic.twitter.com/hk7AFt43oU — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) October 10, 2023

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في تقارير سابقة أن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في حروب عدة وخاصة في قطاع غزة.

ووفقا للمنظمة فإن "الفوسفور الأبيض مادة كيميائية يتم نشرها بواسطة قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ وقذائف الهاون، وتستخدم بالأساس في التمويه على العمليات العسكرية البرية".

وأوضحت أن "استخدامه في المناطق المفتوحة مسموح به بموجب القانون الدولي، لكن الفوسفور الأبيض المتفجر جوا فوق مناطق مأهولة، غير قانوني بما أنه يعرض المدنيين لمخاطر".

BREAKING| Israeli military forces use poisonous white phosphorus weaponry on heavily populated districts in the northwest of Gaza City.

The footage was taken today at approximately 13:00. pic.twitter.com/x7Mlca0qks — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 10, 2023

وفي سياق التهديدات الإسرائيلية المتواصلة لقطاع غزة عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى، قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الجنرال غسان عليان إن القطاع سيواجه "جهنم".

وانتقد عليان هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، وقال -في فيديو نشرته صحفة إسرائيل بالعربية على منصة إكس- إن الحركة "تحولت لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، وسكان غزة بدل أن يصدمهم هذا الشيء يحتفلون".

"بدكم جهنم رح تحصلوا على جهنم"

رسالة منسق أعمال الحكومة في المناطق الى دواعش حماس ومعاونيهم في قطاع غزة pic.twitter.com/T6hERu75je — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 10, 2023

وأضاف "مع وحوش بشرية كهذه، سنتعامل كما يجب. إسرائيل فرضت إغلاقا كاملا على غزة، ولن يكون لديكم كهرباء ولا مياه، فقط دمار".

وختم المسؤول الإسرائيلي بالقول "بدكم (تريدون) جهنم؟ راح تحصلوا (ستحصلون) على جهنم".

وأمس الاثنين، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرار إسرائيل فرض حصار كامل على غزة، وقطع المياه والغذاء والكهرباء والوقود عن القطاع.