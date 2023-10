اتهامات لإسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض وجنرال يتوعد غزة "بجهنم"

اتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في قصف مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة، في حين توعد مسؤول إسرائيلي بتحويل القطاع إلى "جهنم".

وقالت الوزارة في تدوينة عبر منصة إكس أرفقت بها مقطع فيديو إن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد الفلسطينيين، في منطقة الكرامة شمال غزة".

كما نشر المقطع نفسه مؤسسُ ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، عبر منصة إكس، وقال إنه يظهر استخدام القوات العسكرية الإسرائيلية "أسلحة الفوسفور الأبيض السام على المناطق المكتظة بالسكان شمال غرب مدينة غزة".

The #Israeli occupation uses the internationally prohibited white phosphorus against Palestinians in Al Karama area, north of #Gaza .

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في تقارير سابقة أن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في حروب عدة وخاصة في قطاع غزة.

ووفقا للمنظمة فإن "الفوسفور الأبيض مادة كيميائية يتم نشرها بواسطة قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ وقذائف الهاون، وتستخدم بالأساس في التمويه على العمليات العسكرية البرية".

وأوضحت أن "استخدامه في المناطق المفتوحة مسموح به بموجب القانون الدولي، لكن الفوسفور الأبيض المتفجر جوا فوق مناطق مأهولة، غير قانوني بما أنه يعرض المدنيين لمخاطر".

BREAKING| Israeli military forces use poisonous white phosphorus weaponry on heavily populated districts in the northwest of Gaza City.

The footage was taken today at approximately 13:00. pic.twitter.com/x7Mlca0qks

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 10, 2023