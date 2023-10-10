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اتهامات لإسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض وجنرال يتوعد غزة "بجهنم"

إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض ضد غزة في حروب سابقة، والصورة لقصف بهذه القذائف في الثامن من يناير/كانون الثاني 2009 (رويترز)
10/10/2023

اتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في قصف مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة، في حين توعد مسؤول إسرائيلي بتحويل القطاع إلى "جهنم".

وقالت الوزارة في تدوينة عبر منصة إكس أرفقت بها مقطع فيديو إن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد الفلسطينيين، في منطقة الكرامة شمال غزة".

كما نشر المقطع نفسه مؤسسُ ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، عبر منصة إكس، وقال إنه يظهر استخدام القوات العسكرية الإسرائيلية "أسلحة الفوسفور الأبيض السام على المناطق المكتظة بالسكان شمال غرب مدينة غزة".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في تقارير سابقة أن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في حروب عدة وخاصة في قطاع غزة.

ووفقا للمنظمة فإن "الفوسفور الأبيض مادة كيميائية يتم نشرها بواسطة قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ وقذائف الهاون، وتستخدم بالأساس في التمويه على العمليات العسكرية البرية".

وأوضحت أن "استخدامه في المناطق المفتوحة مسموح به بموجب القانون الدولي، لكن الفوسفور الأبيض المتفجر جوا فوق مناطق مأهولة، غير قانوني بما أنه يعرض المدنيين لمخاطر".

وفي سياق التهديدات الإسرائيلية المتواصلة لقطاع غزة عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى، قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الجنرال غسان عليان إن القطاع سيواجه "جهنم".

وانتقد عليان هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، وقال -في فيديو نشرته صحفة إسرائيل بالعربية على منصة إكس- إن الحركة "تحولت لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، وسكان غزة بدل أن يصدمهم هذا الشيء يحتفلون".

وأضاف "مع وحوش بشرية كهذه، سنتعامل كما يجب. إسرائيل فرضت إغلاقا كاملا على غزة، ولن يكون لديكم كهرباء ولا مياه، فقط دمار".

وختم المسؤول الإسرائيلي بالقول "بدكم (تريدون) جهنم؟ راح تحصلوا (ستحصلون) على جهنم".

وأمس الاثنين، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرار إسرائيل فرض حصار كامل على غزة، وقطع المياه والغذاء والكهرباء والوقود عن القطاع.

المصدر : وكالة الأناضول