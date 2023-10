"أكبر عملية خداع إستراتيجي" و"فشل استخباراتي إسرائيلي" ربما تكونان من أكثر العبارات التي استخدمها الخبراء والمحللون لوصف عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكان الإعلام الإسرائيلي مع بداية أكتوبر/تشرين الأول الحالي ومرور 50 عاما على حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973 منهمكا في تحليل "لماذا فاجأت تلك الحرب إسرائيل؟"، وإذ بالسابع من أكتوبر يفاجئ الإسرائيليين بهجوم غير مسبوق، ليس من دولة، بل من حركة مقاومة.

عملية لم تفاجئ فقط جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخابراته وأجهزته الأمنية، بل فاجأت العالم أجمع. وزاد من مفاجأتها أنها لم تقتصر على اللحظة الأولى، بل ما زالت مستمرة بعد أكثر من 72 ساعة، إضافة إلى ما حققته من نتائج "باهرة" بمقاييس حركات المقاومة الفلسطينية، والجيوش العربية.

فعلى مدى نحو 8 عقود منذ إعلان قيام "دولة إسرائيل"، لا يوجد شبيه لـ"طوفان الأقصى" اللهم إلا انتصار "السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973″، مع الفارق الكبير في التشبيه، وإن جمعت المفارقة بين الذكرى الـ50 لهذا النصر المصري وانطلاق "الطوفان الفلسطيني".

وفي غزة وعلى حدودها، لا تغيب أعين إسرائيل أبدا، فطائرات المراقبة المسيّرة تحلق باستمرار في السماء، والحدود شديدة التأمين مليئة بالكاميرات الأمنية والجنود الذين يحرسونها، إضافة إلى العملاء داخل غزة، واستخدام التكنولوجيا في جمع المعلومات.

لكن رغم كل ذلك، فقد "وقعت الواقعة"، وبدا أن عيون إسرائيل كانت "مغمضة" في الفترة التي سبقت الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس.

يقول الجنرال المتقاعد ياكوف عميدرور -وهو مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– إن الهجوم يمثل "فشلا كبيرا لنظام المخابرات والجهاز العسكري في الجنوب".

وأضاف عميدرور -الذي كان رئيسا لمجلس الأمن القومي بين عامي 2011 و2013، وهو الآن زميل كبير في معهد القدس للإستراتيجية والأمن- إن بعض حلفاء إسرائيل كانوا يقولون إن حماس اكتسبت "مزيدا من المسؤولية"، ويعلق بقوله "لقد بدأنا بغباء نعتقد أن هذا صحيح".

ويؤكد الجنرال الإسرائيلي السابق إسرائيل زيف أنه "لم يسبق أن رأيت في حياتي كلها مثل هذا التخطيط والتنفيذ التفصيلي" الذي تم في "طوفان الأقصى".

وتحت عنوان "لقد نمنا في أثناء الحراسة، وباغتونا وسروالنا في الأسفل"، كتب المحلل العسكري يوسي يهوشوع في صحيفة يديعوت أحرونوت "بعد 50 عاما ويوما من فشل تلك الحرب (1973)، ورغم عقود من الحديث عن الدروس المستفادة، وجدت إسرائيل نفسها في مواجهة وسروالها في الأسفل.. لقد تحطمت في وجوهنا كل التقديرات التي تقول إن حماس غير معنية بالحرب وتريد أن تحكم قطاع غزة ولا تنزلق إلى الصراع".

ويقول المحلل السياسي الإسرائيلي المخضرم ميرون رابوبورت إن "هذا المستوى من المباغتة لم يحدث، ولا حتى في حرب 1973″، مضيفا أن "أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في حالة من الذهول، وأن ثقة الإسرائيليين بالجيش اهتزت حتى النخاع".

ويتابع "وحدة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي (التي تعرف باسم الوحدة 8200) لديها القدرة على معرفة أدق التفاصيل في حياة الفلسطينيين، ومع ذلك لم تكن قادرة على معرفة أن بضع مئات، أو ربما بضع آلاف، من المقاتلين كانوا يستعدون للقيام بهجوم معقّد وعلى نطاق واسع".

