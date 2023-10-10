أول تعليق من كوريا الشمالية على تداعيات طوفان الأقصى

حمّلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة، وذلك في أول تعليق على المعارك الدائرة بين قوات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونشرت صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم حزب العمل الحاكم مقالا موجزا عن الصراع والخسائر البشرية.

وجاء في المقال "يقول المجتمع الدولي إن هذه المواجهة نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين وإن المخرج الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وكانت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس، أطلقت السبت الماضي عملية طوفان الأقصى، ردا على تدنيس قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وأنشطتها الاستيطانية وانتهاكاتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين واعتداءاتها المستمرة ضد المدنيين العزل في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

وقد قتلت كتائب عز الدين القسام نحو ألف إسرائيلي، بينهم 124 عسكريا، وفق أرقام إسرائيلية.

وفي المقابل، شنت إسرائيل غارات جوية على مناطق سكنية بغزة، ما أدى لاستشهاد أزيد من 700 فلسطيني بينهم العديد من النساء والأطفال.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء أنها قتلت 400 من مقاومي القسام، وأكدت أنها استولت مجددا على المواقع التي سيطرت عليها المقاومة في الأيام الماضية.