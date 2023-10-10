أهالي أسرى إسرائيليين: سنزلزل البلد

هدد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بأنهم سيزلزلون البلاد إذا لزم الأمر، وانتقدوا سلطة بلدهم، معربين عن احتجاجهم بسبب عدم تحدث أي مسؤول من البلاد في الأيام الأولى بعد أسر ذويهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن أهالي المختطفين والمفقودين التقوا بالرئيس إسحاق هرتسوغ، وأضافت أنهم قالوا خلال اللقاء "سنزلزل البلاد إذا لزم الأمر".

في حين قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن اللقاء جمع أيضا منسق معالجة ملف المفقودين والمخطوفين المقدم بالجيش الإسرائيلي غال هيرش.

واقتادت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عشرات الإسرائيليين، بينهم جنود، خلال عملية تسلل واسعة النطاق إلى مستوطنات غلاف غزة.

ولا يعرف تحديدا عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة حاليا، لكن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن العدد يتجاوز المئة، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.