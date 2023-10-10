أكسيوس: نتنياهو أبلغ بايدن أن لا خيار أمام إسرائيل سوى عملية برية في غزة

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأميركية مطلعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد أن لا خيار أمام إسرائيل سوى إطلاق عملية عسكرية برية في غزة، وقال "علينا الدخول إلى القطاع".

وأضاف نتنياهو في مكالمته أنه ليس أمام إسرائيل خيار آخر سوى الرد بالقوة لأن دولة ما لا يمكنها إظهار الضعف في الشرق الأوسط، مشددا على أن إسرائيل بحاجة إلى استعادة الردع، وفقا للمصادر الثلاثة.

من جهته، أثار بايدن خلال الاتصال قضية الرهائن الإسرائيليين في غزة، لكن نتنياهو أبلغه بضرورة الدخول إلى غزة، وأن التفاوض غير ممكن في الوقت الحالي.

وبحسب أكسيوس، تشير رسالة نتنياهو إلى ما سيبدو عليه رد إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأيام والأسابيع المقبلة، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنها ستكون "حربا طويلة وصعبة".

ووفقا لمصدر أميركي، من المتوقع أن يتعامل بايدن مع حرب غزة الحالية بطريقة مماثلة لكيفية تعامله مع حرب غزة عام 2021. وقدمت الولايات المتحدة دعما علنيا لإسرائيل، وأجرت اتصالات دبلوماسية متكررة مع نتنياهو وزعماء آخرين في المنطقة.

وسأل بايدن نتنياهو خلال المكالمة عن سيناريو يتم فيه فتح جبهة ثانية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ورد نتنياهو أن وجود جبهة على الحدود اللبنانية هو مصدر قلق، وأن إسرائيل تستعد لهذا السيناريو، لكنه شدد على أنه ليس أمامها أي خيار آخر سوى الرد بقوة كبيرة في غزة.

وكان حزب الله اللبناني أعلن مقتل عدد من عناصره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس الاثنين، وقال إنه هاجم بالصواريخ مركزين للجيش الإسرائيلي بمنطقة الجليل في "رد أولي".

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة 6 جنود إسرائيليين -أحدهم في حالة حرجة- جراء هجوم مسلح في المنطقة الحدودية جنوب لبنان، تبنته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن مسلحين تسللوا عبر الحدود من الجانب اللبناني، وقال إن قواته قتلت اثنين منهم، في حين فر مسلح ثالث عائدا إلى لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين أنه حشد 300 ألف جندي احتياطي -وهو أكبر عدد من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة منذ عقود- في إطار الاستعدادات لهجوم بري محتمل في غزة.

وصباح السبت الماضي أطلقت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى العسكرية غير المسبوقة ضد إسرائيل، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ وعمليات تسلل واقتحام مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.