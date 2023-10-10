أردوغان: تركيا مستعدة للوساطة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين إن تركيا مستعدة للقيام بدور الوسيط لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين إذا قدم الطرفان مثل هذا الاقتراح، بما في ذلك تبادل الرهائن.

وأضاف أردوغان ، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، "نعتقد أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة بدون دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة"، وأضاف أن تركيا تجري الاستعدادات اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحث الرئيس التركي إسرائيل على وقف قصف الأراضي الفلسطينية، وحث الفلسطينيين على عدم إثارة مضايقات للمستوطنات المدنية الإسرائيلية.

كما بحث أردوغان آخر تطورات القتال بين إسرائيل والفلسطينيين في مكالمات هاتفية مع زعماء إسرائيل والسلطة الفلسطينية ولبنان وقطر ومصر.

وقالت الرئاسة التركية في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن أردوغان أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بأن أي خطوات تلحق ضررا جماعيا بسكان قطاع غزة ستزيد حجم المعاناة في المنطقة.

وقال مكتب أردوغان إن الرئيس التركي أبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال مكالمة هاتفية بأن تركيا تبذل كل الجهود لإنهاء القتال وضمان الهدوء في المنطقة.

وأجرى الرئيس التركي مكالمة منفصلة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثا فيها الاشتباكات المتصاعدة بالمنطقة على خلفية التوتر الإسرائيلي الفلسطيني، وتبادلا الآراء بهذا الصدد.

كما ناقش أردوغان التوتر الإقليمي في مكالمة هاتفية منفصلة أخرى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث حث الزعيمان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل على إنهاء العنف فورا وحماية

المدنيين، واتفقا على ضرورة عدم تعريض المدنيين لمزيد من المخاطر والخسائر في الأرواح.