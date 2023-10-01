5 سفن تبحر لموانئ أوكرانية لاستئناف صادرات الحبوب عبر ممر جديد

أظهرت قاعدة بيانات تطبيق "مارين ترافيك" لرصد حركة الملاحة -اليوم الأحد- 5 سفن جديدة في الطريق إلى الموانئ الأوكرانية بالبحر الأسود عبر ممر جديد فتح لاستئناف الصادرات الزراعية، ليكون بديلا لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا.

وأظهرت البيانات -في وقت سابق- أن 3 سفن شحن غادرت من موانئ أوكرانية على البحر الأسود اليوم الأحد بعد التحميل لتصبح الأحدث التي تبحر منذ إنشاء كييف "ممرا إنسانيا" مؤقتا عقب انسحاب روسيا من اتفاق سمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية.

وقال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس وزراء أوكرانيا الشهر الماضي إن 3 سفن في طريقها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لنقل المزيد من صادرات الأغذية والصلب.

ومن المقرر أن تنقل سفن الشحن العملاقة عشرات الآلاف من أطنان المنتجات الزراعية وخام الحديد إلى الصين ومصر وإسبانيا.

وعقب بدئها الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود لأحد أكبر موردي الحبوب في العالم، وهو ما وصفته كييف وداعموها الغربيون بمحاولة استغلال إمدادات الغذاء العالمية كوسيلة للابتزاز. وقالت موسكو إن الموانئ يمكن استغلالها لجلب أسلحة.

وفي يوليو/تموز 2022، أعيد فتح الموانئ وفق اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، وُسمح لروسيا بتفتيش السفن بحثا عن أسلحة.

وانسحبت موسكو من الاتفاق بعد ذلك بعام، وأعادت فرض الحصار على الموانئ قائلة إنه تم تجاهل مطالبها من أجل شروط أفضل لصادراتها من الأغذية والأسمدة.