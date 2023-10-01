13 قتيلا على الأقل في حريق بملهى ليلي في مرسية الإسبانية

قالت خدمات الطوارئ في مدينة مرسية جنوب شرقي إسبانيا اليوم الأحد إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء حريق في ملهى ليلي بالمدينة، مضيفة أن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين بعد الحادث.

وقال دييغو سيرال -وهو أحد أفراد الشرطة الوطنية الإسبانية- للصحفيين إنه تم العثور على القتلى في ملهى فوندا ميلاغروس الليلي، وهو أحد 3 ملاهٍ ليلية متجاورة طالها الحريق، لكنه تعرض للضرر الأكبر جراء النيران، ولا سيما سطحه الذي انهار.

وأضاف سيرال أن الانهيار جعل من الصعب تحديد أماكن الضحايا، كما صعّب حتى الآن معرفة مكان اندلاع الحريق بالضبط.

وذكر أن التعرف على الجثث سيستغرق بعض الوقت، وذكرت خدمات الطوارئ أن عدد القتلى الذي أخذ في التزايد على مدى اليوم وصل إلى 13 شخصا، ويجري التحقيق في سبب اندلاع الحريق.

وأظهر مقطع مصور نشر على حساب إدارة الطوارئ في مرسية على منصة "إكس" فرق الإطفاء وهي تحاول السيطرة على ألسنة اللهب داخل الملهى الليلي، كما أظهر المقطع السطح وقد دمرت النيران جزءا منه.

وحسب المتحدثة باسم ملهى تياتر الليلي ماريا دولوريس ألبييان، فإن الحريق اندلع أولا في ملهى فوندا ميلاغروس الليلي المجاور، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى ملهيين ليليين مجاورين.

إعلان الحداد

وفي وقت سابق، قال خوسيه بايستا رئيس بلدية مرسية للصحفيين إن السلطات عثرت على 7 جثث في المنطقة ذاتها بالطابق الأول حيث شب الحريق.

وأعلن بايستا الحداد لثلاثة أيام على أرواح القتلى، وتم تنكيس الأعلام خارج مبنى بلدية مرسية.

وقال بايستا لقناة 24 ساعة الإخبارية بالتلفزيون الإسباني "نحن مكلومون"، مضيفا أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أشخاص في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن الحريق اندلع حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وتمت السيطرة عليه، قائلا إن 4 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى جراء استنشاق الدخان.