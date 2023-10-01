أخبار|اليمن

منع طائرةٍ لليمنية من مغادرة صنعاء بعد اتهامات متبادلة بين الشركة والحوثيين

A Yemenia Airbus A320 plane is pictured through the window of an Etihad Airways plane after it landed on the runway at Cairo International Airport, Egypt December 16, 2017. Picture taken December 16, 2017. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
مسؤولون بالخطوط اليمنية قالوا إن المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة فشلت (رويترز)
1/10/2023

قالت مصادر ملاحية وأخرى بالخطوط الجوية اليمنية إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) منعت طائرة تابعة للشركة اليوم الأحد من مغادرة مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأوضحت المصادر لرويترز أن ذلك يأتي ردا على قرار الشركة تعليق رحلتها التجارية الوحيدة من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان على خلفية منع الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء، غير أن وزارة النقل التابعة للحوثيين نفت حجز أو تجميد تلك الأموال.

وقال مسؤولو الشركة إنها ستوقف 6 رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وأوضحت المصادر لرويترز أن الطائرة التي وصلت -مساء أمس السبت- من الأردن إلى مطار صنعاء الدولي كان من المفترض أن تغادره إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة جنوبي البلاد.

من جهتها، قالت جماعة الحوثي في بيان لوزارة النقل التابعة لها الليلة الماضية، إن الإعلان عن تعليق رحلات طيران اليمنية عبر مطار صنعاء، مؤشر على ما وصفته بـ "عدم جدية دول (العدوان) في التوجه الجاد للسلام".

وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية استأنفت رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عّمان في أبريل/ نيسان من العام الماضي، لتسيير رحلات تجارية مباشرة من مطار صنعاء بعد إعلان الحكومة اليمنية إعادة جدولة تلك الرحلات خلال مدة الهدنة الأممية في اليمن.

وأوضحت الخارجية اليمنية حينها أن ذلك يأتي "بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة والتحالف الداعم لها، والمبعوث الأممي لدى اليمن، وتعاون السلطات الأردنية".

المصدر : رويترز