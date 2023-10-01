منع طائرةٍ لليمنية من مغادرة صنعاء بعد اتهامات متبادلة بين الشركة والحوثيين

قالت مصادر ملاحية وأخرى بالخطوط الجوية اليمنية إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) منعت طائرة تابعة للشركة اليوم الأحد من مغادرة مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأوضحت المصادر لرويترز أن ذلك يأتي ردا على قرار الشركة تعليق رحلتها التجارية الوحيدة من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان على خلفية منع الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء، غير أن وزارة النقل التابعة للحوثيين نفت حجز أو تجميد تلك الأموال.

وقال مسؤولو الشركة إنها ستوقف 6 رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وأوضحت المصادر لرويترز أن الطائرة التي وصلت -مساء أمس السبت- من الأردن إلى مطار صنعاء الدولي كان من المفترض أن تغادره إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة جنوبي البلاد.

مصدر بوزارة النقل : تعليق الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي مؤشر لعدم جدية العدوان

صنعاء – سبأ:

اعتبر مصدر مسؤول بوزارة النقل تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي مؤشر لعدم جدية دول العدوان في التوجه الجاد للسلام واستهتاراً بكل الجهود المبذولة بهذا الخصوص.

وأكد أن… — نصر الدين عامر (@Nasr_Amer1) September 30, 2023

من جهتها، قالت جماعة الحوثي في بيان لوزارة النقل التابعة لها الليلة الماضية، إن الإعلان عن تعليق رحلات طيران اليمنية عبر مطار صنعاء، مؤشر على ما وصفته بـ "عدم جدية دول (العدوان) في التوجه الجاد للسلام".

وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية استأنفت رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عّمان في أبريل/ نيسان من العام الماضي، لتسيير رحلات تجارية مباشرة من مطار صنعاء بعد إعلان الحكومة اليمنية إعادة جدولة تلك الرحلات خلال مدة الهدنة الأممية في اليمن.

وأوضحت الخارجية اليمنية حينها أن ذلك يأتي "بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة والتحالف الداعم لها، والمبعوث الأممي لدى اليمن، وتعاون السلطات الأردنية".