كشف ريفان أيشوع، عريس الحفل الذي تحول إلى فاجعة في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق، ليلة الثلاثاء الماضي، وراح ضحيته مئات القتلى والمصابين، تفاصيل اندلاع الحريق الكارثي، متحدثا عن "الدمار" الذي لحق به بعد الحريق، وعن الحالة الصحية والنفسية لزوجته.

وقال ريفان (27) عاما، في أول ظهور إعلامي له عبر قناة الشرقية الفضائية، إن الحريق اندلع في ظروف غامضة، وإنه خلال 5 ثوان احترقت الصالة التي أقيم فيها الحفل، لافتا إلى أن لحظات ما قبل الفاجعة شهدت انقطاع التيار الكهربائي.

وتابع ريفان، "لم نتفق مع منظمي الحفل على إيقاد 4 شعلات ألعاب نارية، الاتفاق كان على اثنين فقط. وبينما شبت النار في زوايا القاعة خلال ثوان معدودة بدأت شُعل من النار تسقط على رؤوس المدعوين.

وبشأن الحالة الصحية والنفسية لزوجته حنين، قال ريفان إنها منهارة، وتعيش حالة من الصدمة والصمت المريب، فقد فقدت 9 أفراد من عائلتها، بينهم والدتها وشقيقها واثنان من أعمامها مع بناتهم".

وأضاف أنها رجعت لتوها من المستشفى، ومازالت غير قادرة على الكلام أو الحركة، وتحتاج مساعدة وإسنادا حتى تتمكن من المشي.

A bride and groom have told Sky News they are "dead inside" after more than 100 people were killed when a fire broke out at their wedding in Iraq's Nineveh province.

Read more: https://t.co/8Kf68OesS2 pic.twitter.com/6swjKC50hN

— Sky News (@SkyNews) September 30, 2023