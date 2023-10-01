أخبار|العراق

عاجل| الداخلية العراقية: لجنة التحقيق بحريق الحمدانية لاحظت تزيين قاعة الاحتفال بمواد سريعة الاشتعال ما سرع الحريق

1/10/2023-|آخر تحديث: 1/10/202312:01 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت لجنة التحقيق بحادث حريق الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق -اليوم الأحد- نتائج التحقيق بالحادث وطشفت أن سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، اكدت ان الحادث عرضي.

الداخلية العراقية: لجنة التحقيق بحريق الحمدانية لاحظت تزيين قاعة الاحتفال بمواد سريعة الاشتعال ما سرع الحريق

الداخلية العراقية: لجنة التحقيق بحريق الحمدانية لاحظت تزيين قاعة الاحتفال بمواد سريعة الاشتعال ما سرع الحريق

وزير الداخلية العراقي: إقالة عدد من المسؤولين في محافظة نينوى وإحالتهم للقضاء

المصدر : الجزيرة