عاجل| الداخلية العراقية: لجنة التحقيق بحريق الحمدانية لاحظت تزيين قاعة الاحتفال بمواد سريعة الاشتعال ما سرع الحريق

أعلنت لجنة التحقيق بحادث حريق الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق -اليوم الأحد- نتائج التحقيق بالحادث وطشفت أن سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، اكدت ان الحادث عرضي.

الداخلية العراقية: لجنة التحقيق بحريق الحمدانية لاحظت تزيين قاعة الاحتفال بمواد سريعة الاشتعال ما سرع الحريق

الداخلية العراقية: لجنة التحقيق بحريق الحمدانية لاحظت تزيين قاعة الاحتفال بمواد سريعة الاشتعال ما سرع الحريق

وزير الداخلية العراقي: إقالة عدد من المسؤولين في محافظة نينوى وإحالتهم للقضاء