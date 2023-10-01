عاجل| الداخلية العراقية: لجنة التحقيق بحريق الحمدانية لاحظت تزيين قاعة الاحتفال بمواد سريعة الاشتعال ما سرع الحريق
1/10/2023-|آخر تحديث: 1/10/202312:01 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت لجنة التحقيق بحادث حريق الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق -اليوم الأحد- نتائج التحقيق بالحادث وطشفت أن سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، اكدت ان الحادث عرضي.
الداخلية العراقية: لجنة التحقيق بحريق الحمدانية لاحظت تزيين قاعة الاحتفال بمواد سريعة الاشتعال ما سرع الحريق
الداخلية العراقية: لجنة التحقيق بحريق الحمدانية لاحظت تزيين قاعة الاحتفال بمواد سريعة الاشتعال ما سرع الحريق
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المصدر : الجزيرة