ميدفيديف: خطوات بريطانيا تعجّل بحرب عالمية ثالثة

حذر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف -اليوم الأحد- من حرب عالمية ثالثة، تعليقا على تصريحات بريطانية بشأن إرسال مدربين إلى الأراضي الأوكرانية، قائلا إن الجنود البريطانيين سيكونون أهدافا مشروعة للقوات الروسية، وسط استمرار إسقاط مسيّرات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ميدفيديف -الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي- إن القوات الروسية ستعامل الجنود البريطانيين الذين يقومون بتدريب القوات الأوكرانية "بلا رحمة"، على حد وصفه.

وأوضح ميدفيديف -عبر تليغرام- أن مثل هذه الخطوات من قبل الغرب تُعجّل باندلاع حرب عالمية ثالثة، على حد تعبيره.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أنه في حال تزويد كييف بصواريخ "تاوروس" لضرب روسيا؛ فالهجوم على مصانع إنتاجها الألمانية سيكون "متوافقا مع القانون الدولي".

وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قال أمس -لصيحة تلغراف- إنه أجرى محادثات مع قادة الجيش بشأن نشر قوات بريطانية داخل أوكرانيا في برنامج تدريبي.

وأردف شابس أن المقترح يُدرَس حاليا، ومن شأنه أن يخفف الاعتماد على القواعد العسكرية في بريطانيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

كما قال شابس إنه بحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كييف إمكانية لعب البحرية البريطانية دورا في الدفاع عن السفن التجارية من الهجمات الروسية في البحر الأسود.

احتراق مستودعات تخزين

على الجانب الميداني، أفادت القوات الجوية الأوكرانية -اليوم الأحد- بإسقاطها 16 طائرة مسيّرة من أصل 30 أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وأضافت القوات الأوكرانية -عبر تليغرام- أن روسيا أطلقت المسيّرات من الاتجاهات الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية، قائلة إن منطقة تشيركاسي (وسط أوكرانيا) تعرضت للهجوم.

وقال حاكم تشيركاسي إن الهجوم الروسي على المنطقة أدى إلى إصابة شخص واندلاع حرائق في مستودعات تخزين الحبوب.

كما قال المكتب الرئاسي الأوكراني -في بيان- إن البنية التحتية ومستودعات تضررت أيضا في منطقة ميكولايف الجنوبية ومنطقة دنيبروبتروفسك (شرق البلاد).

وأفاد الجيش الأوكراني بأن مساعي روسيا لاستعادة مواقعها التي فقدتها قرب بلدة نوفوداريفكا في زاباروجيا باءت بالفشل، مضيفا أن محاولات القوات الروسية استعادة مواقعها التي فقدتها في بلدة كليشيفكا على محور باخموت أُحبطت، وفق قوله.

وأدى القصف الروسي اليومي لأكثر من 100 بلدة ومدينة أوكرانية على مقربة من خطوط المواجهة إلى إجلاء آلاف السكان، وفقا لمراسل الجزيرة.





روسيا تسقط مسيّرات

وأفادت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأحد- بتدميرها طائرات أوكرانية مسيّرة فوق منطقتي سمولينسك (غرب البلاد) وكراسنودار (جنوبا).

وأوضحت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة في منطقة كراسنودار و3 أخرى فوق منطقة سمولينسك.

كما أعلن حاكم بيلغورود الروسية إصابة 3 أشخاص جراء قصف أوكراني استهدف سوقا مركزيا في المقاطعة صباح اليوم الأحد، وأدى إلى تفعيل صافرات الإنذار.

ونشرت وكالة الأنباء الروسية مقطع فيديو قالت إنه يوثق استهداف القوات الروسية بالمدفعية لأخرى أوكرانية كانت تحاول التقدم عبر الغابات تجاه منطقة أفدييفكا (شرقي البلاد).