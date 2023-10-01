ظهور مفاجئ لحفرة ضخمة يثير مخاوف في المغرب

ظهرت حفرة ضخمة في ضواحي إقليم الجديدة غربي المغرب بشكل مفاجئ، وسرعان ما أثارت مخاوف وتساؤلات بين السكان في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب -الخميس الماضي- الحفرة التي يبلغ عمقها 60 مترا وقطرها 20 مترا، في أرض زراعية بإحدى بلدات إقليم الجديدة.

وأحاطت السلطات المحلية الحفرة بحبل لكونها تشكل خطرا على السكان.

ولم تصدر السلطات المغربية إفادة بشأن الحفرة التي لا تزال أسباب ظهورها غير معروفة إلى الآن.

في جماعة زاوية #القواسم قيادة ولاد فرج إقليم #الجديدة (شمال المغرب) اكتشف مزارع حفرة عميقة في أرضه الزراعية يعتقد أنها حدثت بسبب ارتدادات #الزلزال الحفرة عمقها 30 مترا وعرضها 40 مترا، و قد أخطر السلطات المحلية التي حضرت إلى عين المكان، و أحاطتها مؤقتا بحبل pic.twitter.com/6sZCH1P0Ky — مهدي بلدي Mahdi Baladi 🇲🇦 🇺🇲 (@MahdiBaladi1) October 1, 2023

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية منها الدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت في سبتمبر/أيلول الماضي، مما أدى إلى مقتل نحو 2946 شخصا وإصابة 5674 آخرين، وتدمير نحو 50 ألف منزل.