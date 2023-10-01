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ظهور مفاجئ لحفرة ضخمة يثير مخاوف في المغرب

المغرب.. ظهور مفاجئ لحفرة ضخمة يثير مخاوف وتساؤلات
أسباب ظهور الحفرة الغريبة في المغرب غير معروفة إلى الآن (مواقع التواصل)
1/10/2023-|آخر تحديث: 1/10/202303:38 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ظهرت حفرة ضخمة في ضواحي إقليم الجديدة غربي المغرب بشكل مفاجئ، وسرعان ما أثارت مخاوف وتساؤلات بين السكان في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب -الخميس الماضي- الحفرة التي يبلغ عمقها 60 مترا وقطرها 20 مترا، في أرض زراعية بإحدى بلدات إقليم الجديدة.

وأحاطت السلطات المحلية الحفرة بحبل لكونها تشكل خطرا على السكان.

ولم تصدر السلطات المغربية إفادة بشأن الحفرة التي لا تزال أسباب ظهورها غير معروفة إلى الآن.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية منها الدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت في سبتمبر/أيلول الماضي، مما أدى إلى مقتل نحو 2946 شخصا وإصابة 5674 آخرين، وتدمير نحو 50 ألف منزل.

المصدر : وكالة الأناضول