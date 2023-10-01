شاهد.. لحظة التفجير قرب وزارة الداخلية التركية في أنقرة

وثّقت مقاطع مصورة اللحظات الأولى للتفجيرعند إحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة صباح اليوم الأحد، وأدى الهجوم الذي تبناه حزب العمال الكردستاني لإصابة شرطيين تركيين بجروح.

وأظهرت صور كاميرا مراقبة ترجل أحد منفذي الهجوم من سيارة وإسراعه نحو بوابة المديرية العامة للأمن وهو يطلق النار من سلاح خفيف، كما أظهرت الصور لحظة تفجير المنفذ نفسه عند البوابة الرئيسية للمبنى.

وأفادت وزارة الداخلية التركية بأن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة نحو الساعة 09:30 صباحا (06:30 بتوقيت غرينتش) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة للوزارة ونفّذا عملية تفجير".