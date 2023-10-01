حزب يساري معارض لدعم أوكرانيا يفوز في انتخابات سلوفاكيا

فاز حزب "الديمقراطية الاجتماعية" اليساري الذي يريد وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وينتقد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في انتخابات سلوفاكيا، وفق ما أظهرت نتائج رسمية اليوم الأحد.

وبعد فرز كل الأصوات تقريبا، حصل حزب "الديمقراطية الاجتماعية" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو على 23.4% متغلبا على حزب سلوفاكيا التقدمية ذي الاتجاه الليبرالي، الذي حصل على 17%.

وتعهّد فيكو (59 عاما) بأن سلوفاكيا لن ترسل "قطعة ذخيرة واحدة" إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا، ودعا إلى تحسين العلاقات مع موسكو.

واستعاد حزب "الديمقراطية الاجتماعية" الصدارة في الانتخابات السلوفاكية المبكرة التي جرت السبت بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، وذلك خلافا لنتائج استطلاعين سابقين للرأي أظهرا تقدم حزب سلوفاكيا التقدمية بزعامة ميشال سيميتشكا نائب رئيس البرلمان الأوروبي.

وكان الناخبون في سلوفاكيا أدلوا السبت بأصواتهم في عملية اقتراع تنافسية ستحدد نتيجتها -إلى حد كبير- مسار السياسة الخارجية ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ويتوقع أن تعلن النتائج الرسمية النهائية اليوم الأحد، في هذه البلاد المقدر عدد سكانها بـ5.4 ملايين نسمة.

ويرجح أن يحتاج الفائز في الانتخابات إلى التحالف مع أحزاب أخرى صغيرة لتشكيل ائتلاف يتيح انتزاع الغالبية في البرلمان المكوّن من 150 نائبا.

وسيتولى الفائز تشكيل الحكومة الجديدة لتحلّ بدلا من ائتلاف يمين الوسط الذي أمسك بالسلطة منذ عام 2020 عبر 3 حكومات مختلفة.

وخلال الحملة الانتخابية التي تخللتها مشاحنات بين المرشحين، وجّه فيكو انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي والناتو والمجموعات الداعمة للشذوذ الجنسي (مجتمع الميم). كما رفض أي مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

في المقابل، قدّم سيميتشكا أطروحات انتخابية مناقضة، متعهدا بتخليص سلوفاكيا من "الماضي"، في إشارة إلى الفترة التي شغل فيها فيكو رئاسة الوزراء (بين العامين 2006 و2010، ولاحقا بين 2012 و2018). ودعا مواطني بلاده إلى "الاقتراع للمستقبل".

وقال المحلل السياسي غريغوري ميسينزيكوف لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هذه الانتخابات ستكون فاصلة لناحية التوجه المستقبلي لبلادنا في مجال السياسة الخارجية، والدفاع والأمن، لكن أيضا (…) من أجل مستقبل الديمقراطية".