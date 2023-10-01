بايدن يطمئن أوكرانيا ويدعو الجمهوريين للتوقف عن "الألاعيب"

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الجمهوريين إلى التوقف عما سماها الألاعيب، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن دعم أوكرانيا، على الرغم من الإغلاق الحكومي.

وشدد بايدن في كلمة له، بعد التوافق على تجنب الإغلاق الحكومي، وغياب بند المساعدات إلى أوكرانيا عن الاتفاق، على أن واشنطن لن تتخلى عن الشعب الأوكراني.

وقال، "أنا وملايين الأميركيين نشعر بالملل بسبب تلاعب الجمهوريين"، متوقعا أن يلتزم الجمهوريون بالاتفاق الذي أبرموه في مايو/أيار الماضي.

وحثّ من وصفهم بأصدقائه الجمهوريين في الكونغرس على عدم إضاعة الوقت، وتمرير قانون الإغلاق الحكومي.

وتزامن حديث بايدن عن المساعدات مع بدء بعض دول جوار أوكرانيا بالتراجع التدريجي، عن لعب دور الداعم الدائم لكييف.

وأفضت الانتخابات في سلوفاكيا إلى فوز مرشح حزب "الديمقراطية الاجتماعية" اليساري، الذي يدعو لعلاقات جيدة مع روسيا، ووقف المساعدات العسكرية لكييف.

وسبق فوز روبرت فيكو، إعلان رئيس وزراء بولندا أن بلاده ستوقف دعم أوكرانيا عسكريا، لصالح تعزيز قوتها الدفاعية.

وتوجهت الحكومة الفدرالية الأميركية إلى الإغلاق؛ بسبب إخفاق في التوافق على ميزانية الحكومة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يأتي هذا وسط مخاوف من انعكاس ذلك على مؤسسات الدولة والمواطنين، لا سيما بعد إخفاق المشرّعين الديمقراطيين والجمهوريين في تمرير مشروعات تمويل مؤقت، تسمح للحكومة بالعمل إلى حين التوافق على الميزانية.