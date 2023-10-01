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المعارضة البولندية تحشد "مليونية" ضد الحكومة قبل انتخابات حاسمة

A general view taken on October 1, 2023 shows demonstrators taking part in the 'Million Hearts March', organised by the opposition, at Marszalkowska Street in downtown Warsaw, with the Palace of Culture in the background. - Polish opposition leaders are hoping to gather more than a million people in Warsaw on October 1 to oppose the conservative government ahead of polls on October 15. Called by former premier and head of the centrist Civic Coalition bloc Donald Tusk, the rally will seek to mobilise the electorate for the crunch vote. (Photo by Wojtek Radwanski / AFP)
المعارضة البولندية أطلقت على المظاهرة "مسيرة المليون قلب" (الفرنسية)
1/10/2023

خرجت مظاهرة وصفتها المعارضة البولندية بالمليونية اليوم الأحد، وسط العاصمة وارسو، ضد الحكومة القومية قبل 15 يوما من الانتخابات التشريعية، وفق ما أكدت بلدية العاصمة.

وفي حين أكد منظمو المظاهرة أن مئات آلاف البولنديين شاركوا فيها، وصفت المتحدثة باسم بلدية المدينة، مونيكا بوث، المظاهرة بأنها الأكبر في تاريخ وارسو.

وقال رئيس الوزراء السابق، زعيم المعارضة دونالد توسك أمام حشد وسط وارسو، حيث لوّح كثيرون بأعلام بولندا والاتحاد الأوروبي "التغيير الكبير قادم. هذه دلالة على ميلاد بولندا من جديد".

Polish opposition leader, former premier and head of the centrist Civic Coalition bloc, Donald Tusk addresses participants of a rally in Warsaw on October 1, 2023. - Polish opposition leader Donald Tusk said "hundreds of thousands" of protesters had gathered in central Warsaw on October 1 to oppose the conservative government ahead of general elections on October 15. Called by Tusk, the former premier and head of the centrist Civic Coalition bloc, the rally sought to mobilise the electorate for the crunch vote. (Photo by Wojtek Radwanski / AFP)
توسك قال أمام حشد في وارسو إن "التغيير الكبير قادم" (الفرنسية)

وأكد توسك -وهو رئيس سابق للمجلس الأوروبي- أن المسيرة التي سمّاها معارضون "مسيرة المليون قلب"، تمثّل "أحد أكبر الأحداث" في تاريخ بولندا الحديث، وستكون إحدى "أكبر المظاهرات في أوروبا في السنوات الأخيرة".

من جانبه، ينظّم حزب القانون والعدالة القومي الحاكم -اليوم الأحد- تجمعا في مدينة كاتوفيتشي الجنوبية، في ظل استطلاعات رأي تشير إلى أن حكومة الحزب قد تفوز بالانتخابات، لكنها قد تواجه صعوبة في الحصول على أغلبية وسط الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة، والمخاوف بشأن الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

يقابل ذلك أمل المعارضة في أن تدفع هذه المظاهرات المواطنين للمشاركة في الانتخابات، التي تراها أحزاب معارضة بأنها قد تقرر مستقبل بولندا في الاتحاد الأوروبي، وسط اتهامات للحزب الحاكم بالسعي إلى إخراج بولندا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينفيه الحزب.

وتعهد حزب القانون والعدالة، الذي يتولى السلطة منذ 2015، في حملته الانتخابية بإبعاد المهاجرين عن بولندا، قائلا، إن ذلك أمر حيوي للأمن القومي، كما ينفي الحزب الانتقادات الغربية بأنه يقوّض الأعراف الديمقراطية ويقول، إن إصلاحاته القضائية تهدف إلى جعل البلاد أكثر عدلا، وتخليصها من "بقايا الشيوعية".

المصدر : وكالات