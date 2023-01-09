مصر.. تعويم سفينة بضائع جنحت بقناة السويس

قالت مصادر ملاحيّة إن هيئة قناة السويس المصرية نجحت في تعويم سفينة البضائع "غلوري" التي تحمل علم جزر مارشال وجنحت -في وقت سابق من اليوم الاثنين- أثناء عبورها القناة.

وبحسب شركة الشحن النرويجية ليث إيجنسيز، فإن 21 سفينة متجهة جنوبا ستستأنف رحلتها نحو البحر الأحمر، مع توقع حدوث تأخيرات طفيفة.

وبحسب ما نقلت وكالات أنباء، فقد أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن جنوح السفينة غلوري لم يؤثر على حركة الملاحة في القناة، علما بأنه وصفه بأنه "جنوح طفيف".

وقال ربيع إن "فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات" السفينة التي كانت في رحلة من تركيا إلى الصين، مشيرا إلى أن "العمل يجري على قطر السفينة العاطلة"، موضحا أنها ستتوقف "في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل".

وجنحت السفينة في القناة -التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر- أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة.

شريان مهم

ويبلغ طول السفينة 225 مترا، وعرضها 32 مترا، وتقدّر حمولتها بـ41 ألف طن، وكانت تنقل -وفق مبادرة "بلاك سي غراين" (اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية ومن الأمم المتحدة- حمولة قمح أوكراني.

وكانت قناة السويس -التي تمثل شريانا مهما للملاحة في العالم، إذ تمر بها 10% من التجارة العالمية بحسب وكالة الصحافة الفرنسية- قد شهدت في مارس/آذار 2021 جنوح السفينة العملاقة "إيفر غيفن"، مما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي وتوقف حركة السفن في الاتجاهين لمدة 6 أيام.

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات المصرية تحركت بسرعة، حيث وقع الحادث في المعبر التجاري الحيوي في ظل أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد التي خسرت عملتها في عام 2022 أكثر من 75% من قيمتها، بينما تعاني من نقص في السيولة من عملة الدولار. وتعتبر قناة السويس من أبرز موارد مصر بالعملات الأجنبية، وتبلغ قيمة مداخيلها أكثر من 7 مليارات دولار سنويا.