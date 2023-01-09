رغم حظر الشركة منشورات التهديد والعنف.. مجلس "ميتا" يجيز عبارات تتضمن "الموت لخامنئي"

ألغى مجلس الإشراف في شركة "ميتا" (Meta) اليوم الاثنين قرار الشركة بحذف أي منشور على منصة فيسبوك يتضمن شعار "الموت لخامنئي"، وقال إن هذا لا يمثل انتهاكا للقاعدة التي تحظر التهديدات العنيفة.

وقال المجلس -الذي تموله الشركة لكنه يعمل بشكل مستقل- في قراره إن العبارة تستخدم في الأغلب بمعنى "يسقط خامنئي"، في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وحث المجلس الشركة على تطوير طرق أفضل لتنقيح المنشورات في مثل هذا الشأن بما يتماشى مع سياسات المحتوى الخاصة بها، وتحديد الخطوط العريضة بوضوح للظروف التي يسمح فيها بالتهديدات الكلامية لقادة الدول.

وتشهد إيران احتجاجات منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها "ملابس غير لائقة".

وتسببت الاحتجاجات في معضلة أصبحت متكررة لـ"ميتا" التي ترددت مرارا في النهج الذي تتبعه مع العبارات السياسية العنيفة التي تنشر على منصاتها.

وتحظر الشركة أي أسلوب يحرض على "العنف الخطير"، لكنها تهدف إلى تجنب المبالغة من خلال جعل التنفيذ مقتصرا على التهديدات ذات المصداقية، مما يقود إلى حالة من الغموض بشأن متى وكيف يتم تطبيق القاعدة.

فبعد حرب روسيا على أوكرانيا العام الماضي على سبيل المثال تبنت ميتا إعفاء مؤقتا يسمح بالدعوة بالموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإتاحة متنفس للمستخدمين في المنطقة للتعبير عن غضبهم إزاء الحرب، قبل أن تلغيه بعد ذلك بأيام، حسب رويترز.