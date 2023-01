مجرمة قانونا.. هدم منزلين في الهند بسبب بيع خيوط "المانجا" الصينية

هدمت السلطات الهندية منزلين لتاجرين في مدينة أوجين بولاية ماديا براديش، لاتهامهما ببيع خيوط "المانجا" الصينية، التي تستخدم في تحليق الطائرات الورقية، والتي يجرمها قانون البلاد.

#Demolition over kite sting ?

Ujjain Admin razed the newly constructed 'illegal' home of Mohammad Iqbal (35) on W'Day after "346 banned Chinese string bundles" were found in possession.

SHO Chimanganj PS, Jitendra Bhaskar said, "Iqbal has illegally constructed the home."

3/1 pic.twitter.com/FLt8zWPr8C

— काश/if Kakvi (@KashifKakvi) January 4, 2023