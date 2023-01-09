مجرمة قانونا.. هدم منزلين في الهند بسبب بيع خيوط "المانجا" الصينية

هدمت السلطات الهندية منزلين لتاجرين في مدينة أوجين بولاية ماديا براديش، لاتهامهما ببيع خيوط "المانجا" الصينية، التي تستخدم في تحليق الطائرات الورقية، والتي يجرمها قانون البلاد.

#Demolition over kite sting ? Ujjain Admin razed the newly constructed 'illegal' home of Mohammad Iqbal (35) on W'Day after "346 banned Chinese string bundles" were found in possession. SHO Chimanganj PS, Jitendra Bhaskar said, "Iqbal has illegally constructed the home." 3/1 pic.twitter.com/FLt8zWPr8C — काश/if Kakvi (@KashifKakvi) January 4, 2023

وحسب وسائل إعلام هندية، فإن الشخصين اللذين هدمت السلطات منزليهما بولاية ماديا براديش (وسط الهند) هما محمد إقبال الذي هدم منزله في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، وفي اليوم التالي تم هدم منزل حيث بوجواني.

من جهته، عقد وزير داخلية الولاية ناروتام ميشرا، مؤتمرا صحفيا -الخميس الماضي- برر خلاله قرار السلطات بهدم المنزلين، قائلا "تم العثور على حزم خيوط المانجا، وهي من المنتجات التي تجرم الولاية استيرادها من الصين".

Not just Iqbal, Ujjain Admi also razed the alleged illegal home of Hitesh Bhojwani (40), a resident of ShreeRam Nagar on T'Day after Police allegedly found 48 banned Chinese string bundles in possession. Police also lodged FIR against Bhojwani under section 188 & 151 IPC. 2/3 pic.twitter.com/SF5APnGf1e — काश/if Kakvi (@KashifKakvi) January 4, 2023

وأضاف "تم بالفعل هدم البناء لمنزل رجل متهم ببيع مانجا الصينية بالجرافات في (مدينة) أوجين، بعد أن أجرت الإدارة تحقيقًا عقب مصادرة لفائف المانجا، ووجدت أن أجزاء من منازلهم شيدت بشكل غير قانوني".

मध्यप्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सरकार रासुका की कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है। pic.twitter.com/YzpZtNHe24 — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) January 5, 2023

وأشار الوزير إلى أن الأشخاص المتورطين في التجارة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، بموجب قانون الأمن القومي.

وتتخذ بعض الولايات في الهند إجراءات صارمة -من بينها هدم المنازل كإجراء قسري- لوقف بيع الطائرات الورقية المحظورة.

المانجا الصينية

يشار إلى أن المانجا الصينية المستخدمة في تحليق الطائرات الورقية ليست خيوطا قطنية عادية، بل هي خيوط مصنوعة من مادة النايلون أو الخيط الصناعي، ويتم صهرها وخلطها مع البوليمرات، وبعد تشكيل الخيوط، يتم تغليفها بالزجاج ما يجعلها أكثر حدة.

وحسب وسائل إعلام محلية، تسببت المانجا الصينية في وقوع إصابات ووفيات في الهند، كان آخرها نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حينما توفيت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا -من منطقة روبناغار في البنجاب- بعد أن علق خيط الطائرة في رقبتها.

والعام الماضي، هدمت إدارة أوجين 3 منازل يملكها أشخاص تم القبض عليهم لبيعهم المانجا الصينية.

وعام 2017، حظرت المحكمة الخضراء الوطنية (NGT) بيع هذه السلاسل في جميع أنحاء الهند.