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مجرمة قانونا.. هدم منزلين في الهند بسبب بيع خيوط "المانجا" الصينية

السلطات الهندية تجرم استيراد خيوط "المانجا" الصينية التي تستخدم في تحليق الطائرات الورقية (غيتي)
9/1/2023

هدمت السلطات الهندية منزلين لتاجرين في مدينة أوجين بولاية ماديا براديش، لاتهامهما ببيع خيوط "المانجا" الصينية، التي تستخدم في تحليق الطائرات الورقية، والتي يجرمها قانون البلاد.

وحسب وسائل إعلام هندية، فإن الشخصين اللذين هدمت السلطات منزليهما بولاية ماديا براديش (وسط الهند) هما محمد إقبال الذي هدم منزله في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، وفي اليوم التالي تم هدم منزل حيث بوجواني.

من جهته، عقد وزير داخلية الولاية ناروتام ميشرا، مؤتمرا صحفيا -الخميس الماضي- برر خلاله قرار السلطات بهدم المنزلين، قائلا "تم العثور على حزم خيوط المانجا، وهي من المنتجات التي تجرم الولاية استيرادها من الصين".

وأضاف "تم بالفعل هدم البناء لمنزل رجل متهم ببيع مانجا الصينية بالجرافات في (مدينة) أوجين، بعد أن أجرت الإدارة تحقيقًا عقب مصادرة لفائف المانجا، ووجدت أن أجزاء من منازلهم شيدت بشكل غير قانوني".

وأشار الوزير إلى أن الأشخاص المتورطين في التجارة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، بموجب قانون الأمن القومي.

وتتخذ بعض الولايات في الهند إجراءات صارمة -من بينها هدم المنازل كإجراء قسري- لوقف بيع الطائرات الورقية المحظورة.

المانجا الصينية

يشار إلى أن المانجا الصينية المستخدمة في تحليق الطائرات الورقية ليست خيوطا قطنية عادية، بل هي خيوط مصنوعة من مادة النايلون أو الخيط الصناعي، ويتم صهرها وخلطها مع البوليمرات، وبعد تشكيل الخيوط، يتم تغليفها بالزجاج ما يجعلها أكثر حدة.

وحسب وسائل إعلام محلية، تسببت المانجا الصينية في وقوع إصابات ووفيات في الهند، كان آخرها نوفمبر/تشرين الثاني الماضي  حينما توفيت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا -من منطقة روبناغار في البنجاب- بعد أن علق خيط الطائرة في رقبتها.

تسببت المانجا الصينية في وقوع وفيات وإصابات في الهند (غيتي)
المانجا الصينية تسببت في وقوع وفيات وإصابات في الهند (غيتي)

والعام الماضي، هدمت إدارة أوجين 3 منازل يملكها أشخاص تم القبض عليهم لبيعهم المانجا الصينية.

وعام 2017، حظرت المحكمة الخضراء الوطنية (NGT) بيع هذه السلاسل في جميع أنحاء الهند.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + وكالة سند