البرازيل.. فض اعتصام أنصار بولسونارو وتضامن دولي واسع مع دا سيلفا

فضّت قوات الأمن البرازيلية -اليوم الاثنين- اعتصام أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو في العاصمة برازيليا، بعد أن اقتحم الآلاف منهم -أمس الأحد- مقرات سيادية، وفي حين توعد الرئيس لولا دا سيلفا بمحاسبة من وصفهم بالانقلابيين، قوبلت هذه الأحداث بتنديد دولي واسع.

وأزالت قوات عسكرية وأمنية الخيم من مكان الاعتصام بالقرب من مقر قيادة الجيش في برازيليا، وكان أنصار بولسونارو يطالبون بتدخل الجيش لمنع دا سيلفا من تولي السلطة بعد فوزه بفارق طفيف في الانتخابات الرئاسية التي جرت على دورتين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونفذت قوات الأمن عمليات تفتيش في الموقع بعد تطويقه، وتم نقل المعتصمين في حافلات تابعة للحكومة تمهيدا لمقاضاتهم، وفقا لوسائل إعلام برازيلية.

وفيما وُصف بأنه أسوأ هجوم منذ استعادة النظام الديمقراطي في البرازيل، اقتحم أنصار الرئيس أمس الأحد مقرات الرئاسة والبرلمان الفدرالي والمحكمة العليا وخربوا العديد من محتوياتها.

وبعد ساعات من الفوضى، استعادت قوات الأمن السيطرة على مقرات السلطة لتنهي بذلك أول هجوم من نوعه على مؤسسات الدولة منذ 40 عاما.

وبعد من عودته إلى برازيليا قادما من ولاية ساو باولو، استأنف الرئيس لولا دا سيلفا اليوم الاثنين العمل في قصر "بلانالتو" وبحث الوضع مع أعضاء حكومته وقادة الجيش والأجهزة الأمنية.

وعلى الرغم من إنهاء الاعتصام بالقرب من مقر قيادة الجيش في برازيليا، لا يزال أنصار بولسونارو ينفذون احتجاجات متفرقة تشمل قطع طريق في مناطق متفرقة.

وفي بيان مشترك أصدروه اليوم الاثنين، ندد الرئيس البرازيلي ورؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحكمة العليا باقتحام مقرات السلطة وتخريب محتوياتها، ووصفوا ما جرى بالأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية والانقلابية.

واعتبر دا سيلفا ما جرى محاولة انقلابية وألقى باللوم على بولسونارو الذي غادر إلى الولايات المتحدة قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد في الأول من الشهر الجاري، ولا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات.

كما توعد الرئيس البرازيلي المشاركين في اقتحام المؤسسات العامة بالمحاسبة ووصفهم بالنازيين والفاشيين، متهما قوة الشرطة المحلية في برازيليا بالتقاعس، وتخضع هذه القوة لحاكم مقاطعة برازيليا إيبانييس روشا، حليف الرئيس السابق.

بيد أن الرئيس السابق جايير بولسونارو رفض الاتهامات التي وجهها له الرئيس لولا دا سيلفا، وقال -في تغريدة على تويتر- إن المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية، لكن اقتحام المباني العامة يمثل تجاوزا، حسب تعبيره.

