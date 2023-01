مذكرة لاعتقال وزير واتهامات بمحاولة انقلاب.. الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على مقرات السلطة بعد اقتحامها

استعادت قوات الأمن البرازيلية السيطرة على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا عقب اقتحام تلك المباني من قبل أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، وأعلن وزير الداخلية والقضاء أن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب للمشاركين في هذه الأعمال.

وأمر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قوات الأمن الفدرالية بالتدخل لفرض النظام في العاصمة برازيليا بعد اقتحام مقرات السلطات الثلاث في البلاد أمس الأحد، وتوعد بمحاسبة المقتحمين الذين وصفهم بالنازيين والفاشيين.

وقال دا سيلفا -في خطاب متلفز من ولاية ساو باولو- إن التدخل الأمني الفدرالي في برازيليا سيستمر حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتابع "سيتم توقيف ومحاسبة المشاركين في هذا الفعل الهمجي، ليعرفوا جيدا أن الديمقراطية التي وُجدت لحماية حق التعبير لديها آلياتها لحماية مؤسساتها التي تصون الديمقراطية".

وأضاف أن "من اقتحموا مؤسساتنا الشرعية هم نازيون وفاشيون متطرفون، فعلوا ما لم يشهده تاريخ بلدنا"، وتوعدهم بالعقاب "بقوة القانون الكاملة".

في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز بأن مكتب المدعي العام في البرازيل أصدر أمرا باعتقال وزير الأمن العام.

من جهته، قال وزير الداخلية والقضاء البرازيلي فلافيو دينو إن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب لمن شاركوا في الاقتحامات. وأضاف أنه قد تم فتح تحقيق للكشف عن جميع المتورطين في عملية الاقتحام، مشيرا إلى أنه سيتم تحليل كافة الصور للتوصل إليهم.

وذكر الوزير أيضا أنه سيجري التحقيق في أداء حاكم العاصمة برازيليا "وما إذا كان تقصيره بسبب خطأ بشري أم بشكل متعمد".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات اعتقلت 150 شخصا على الأقل من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وأظهرت اللقطات بعض أنصار بولسونارو وهم يرتدون ملابس بألوان العلم البرازيلي يخرجون صفا واحدا وأيديهم خلف ظهورهم من قصر بلانالتو الرئاسي ويحيط بهم عناصر الشرطة، كما أظهرت صور أخرى حافلة مليئة بمتظاهرين معتقلين تغادر باتجاه مركز للشرطة.

وأعلنت شرطة مجلس الشيوخ أنها اعتقلت 30 شخصا ممن اقتحموا مبنى الكونغرس.

وبحلول الليل في العاصمة البرازيلية، بدا أن قوات الأمن تستعيد السيطرة على الوضع تدريجيا، وقد استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وتفقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا القصر الرئاسي والمحكمة العليا فور عودته إلى برازيليا، وفق مشاهد بثتها قناة "غلوبو".

من جهته، رفض الرئيس السابق بولسونارو اتهامات دا سيلفا له بأنه هو من حرض على اقتحام مقرات السلطة في برازيليا، وقال إنها اتهامات "لا أساس لها".

وأضاف بولسونارو في تعليقات عبر تويتر أن المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية، لكن أي اقتحام للمباني العامة يعد تجاوزا، حسب تعبيره.

➡ Assista na #GloboNews COM SINAL ABERTO – https://t.co/bFwcwLqjJH pic.twitter.com/gegQmBTqY9

Lula decreta intervenção federal na Segurança Pública do DF, classifica ato golpista de 'barbárie' e garante que bolsonaristas que vandalizaram Planalto, STF e Congresso serão identificados e punidos.

ولقيت الاقتحامات في برازيليا إدانة إقليمية وغربية واسعة، إذ وصفها الرئيس الأميركي جو بايدن بالشائنة.

وقال بايدن "أدين الاعتداء على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البرازيل. المؤسسات الديمقراطية البرازيلية تحظى بدعمنا الكامل، وإرادة الشعب البرازيلي يجب ألا تقوض. إني أتطلع إلى مواصلة العمل مع لولا".

بدوره، كتب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان على تويتر "الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديمقراطية في البرازيل. الرئيس بايدن يتابع الوضع عن كثب".

وكذلك، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن "إدانته المطلقة" للاقتحامات، وكتب على تويتر "الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا الذي انتخبه بشكل ديمقراطي ملايين البرازيليين في انتخابات نزيهة وحرة".

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "احترام المؤسسات الديمقراطية" في البرازيل، مشددا على "دعم فرنسا الثابت" للرئيس البرازيلي.

من جهة أخرى، دان الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو "الاعتداء على المؤسسات في برازيليا الذي يشكل عملا مرفوضا واعتداء مباشرا على الديمقراطية". وقال إن "هذه الأفعال لا تغتفر وهي فاشية بطبيعتها".

واقتحم مئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق الأحد القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس وساحة المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، مطالبين الجيش بالتدخل لعزل الرئيس لولا دا سيلفا.

Bolsonaristas are inside the House of Senate: pic.twitter.com/ZuLDeEanJY

— Nathália Urban (@UrbanNathalia) January 8, 2023