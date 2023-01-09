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شاهد- انفجار بقاعدة للجيش الإسرائيلي في جنين وهجوم على حاجز عسكري في قلنديا

تعليق الصورة: انفجار داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين أدى لتدمير غرف القيادة 9:43 المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي
مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن الانفجار خلف أضرارا مادية في القاعدة (الصحافة الإسرائيلية)
9/1/2023-|آخر تحديث: 9/1/202311:12 PM (مكة المكرمة)

قال مراسل الجزيرة إن انفجارا هز مساء اليوم الاثنين قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، كما تعرض حاجز قلنديا لهجوم بعبوة ناسفة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الانفجار وقع داخل قاعدة "أفنيه حيفتس" في منطقة جنين وأدى لتدمير غرف القيادة، دون وقوع إصابات.

بدورها، أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الانفجار خلف أضرارا في جدران أحد المباني.

وبينما قال متحدث عسكري إسرائيلي إنه يجري التحقيق في سبب الانفجار، نقل موقع "والا" العبري عن مصدر عسكري أن فرضية حدوث هجوم على المعسكر مستبعدة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية دمارا وسحابة من الغبار داخل بعض الغرف.

ويأتي الحادث بينما تتواتر في الضفة الغربية عمليات الاقتحام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، وتتخللها أحيانا مواجهات مسلحة مع مقاومين فلسطنيين.

هجوم بعبوة في قلنديا

وفي تطور آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز قلنديا بين القدس ورام الله وذلك بعد تعرضه لهجوم بعبوة ناسفة من صنع محلي. وأفاد شهود عيان أن العبوة ألقيت نحو جنود الاحتلال.

في المقابل، قالت كتائب شهداء الأقصى الذراع  العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن مقاتليها هاجموا الحاجز وألقوا العبوة ثم انسحبوا.

ولم يعلن جيش الإحتلال وقوع إصابات في صفوف قواته، وقد تسبب إغلاق الحاجز الذي يعد شريانا رئيسيا بين وسط وجنوب الضفة الغربية باختناقات مرورية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند