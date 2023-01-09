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رئيس البرلمان التركي للأمير هاري: من أنت أيها الصبي الأبيض حتى تقتل البشر؟

رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب والأمير هاري
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب (يمين) والأمير هاري (الفرنسية)
9/1/2023-|آخر تحديث: 9/1/202309:45 PM (مكة المكرمة)

شن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب هجوما لاذعا على دوق ساسكس الأمير هاري الذي اعترف مؤخرا بقتل 25 شخصا في أفغانستان.

وخلال اجتماع المنظمات غير الحكومية في ولاية أدرنة غربي تركيا، أمس الأحد، استنكر شنطوب نزع هاري صفة البشر عن من قتلهم ووصفه إياهم بقطع الشطرنج، وفق صحيفة "حريت" التركية.

وقال شنطوب إن "الأمير هاري اعترف أنه قتل 25 شخصًا في أفغانستان وأنه لا يخجل من ذلك، الصبي الأبيض الأوروبي، من أنت؟ عليك أن تقرر ما إذا كنت إنسانًا أم لا؟! ما الذي تبحث عنه في أفغانستان؟ ماذا تفعل هناك لقتل الناس؟".

وفي مذكراته التي تنشر غدا الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني الجاري، تحت عنوان "البديل" (Spare) اعترف هاري أنه خلال مشاركته في المهام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2012 و2013 تعاطى الكوكايين وقتل 25 "محاربا معاديا"، من دون أي ندم، على حد وصفه.

وأضاف هاري "لا يمكنك قتل الناس إذا نظرت إليهم كأشخاص، لذلك أعتبر مقاتلي طالبان قطع شطرنج أزيلت من على اللوح.. تخلص من الأشرار".

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن القرن العشرين هو أكثر القرون دموية في تاريخ البشرية، قائلا "الأوروبيون هم الذين يقتلون أكبر عدد من الناس في العالم"، وتابع بأن "الأوروبيين قتلوا أكثر من 20 مليون شخص في الحرب العالمية الأولى، ثم قتلوا حوالي 75 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية على أقل تقدير، وهناك من يقول إنهم قتلوا أكثر من 100 مليون".

وأردف شنطوب بأن "العالم منزعج من وجهات النظر التي تهمش الناس، بخلاف الأوروبيين والأشخاص البيض، وتستخدم كل إمكانيات العالم لصالحها وتستغل الأشخاص الآخرين لخدمتها".

يذكر أن الكتاب الذي رفض قصر باكنغهام التعليق على إعلان نشره، عبارة عن مذكرات يحكي فيها الأمير هاري الملابسات والظروف التي جعلته يتخذ قرار التخلي عن واجباته الملكية والتوجه للولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة + الصحافة التركية