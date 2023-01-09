رئيس البرلمان التركي للأمير هاري: من أنت أيها الصبي الأبيض حتى تقتل البشر؟

شن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب هجوما لاذعا على دوق ساسكس الأمير هاري الذي اعترف مؤخرا بقتل 25 شخصا في أفغانستان.

وخلال اجتماع المنظمات غير الحكومية في ولاية أدرنة غربي تركيا، أمس الأحد، استنكر شنطوب نزع هاري صفة البشر عن من قتلهم ووصفه إياهم بقطع الشطرنج، وفق صحيفة "حريت" التركية.

وقال شنطوب إن "الأمير هاري اعترف أنه قتل 25 شخصًا في أفغانستان وأنه لا يخجل من ذلك، الصبي الأبيض الأوروبي، من أنت؟ عليك أن تقرر ما إذا كنت إنسانًا أم لا؟! ما الذي تبحث عنه في أفغانستان؟ ماذا تفعل هناك لقتل الناس؟".

وفي مذكراته التي تنشر غدا الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني الجاري، تحت عنوان "البديل" (Spare) اعترف هاري أنه خلال مشاركته في المهام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2012 و2013 تعاطى الكوكايين وقتل 25 "محاربا معاديا"، من دون أي ندم، على حد وصفه.

وأضاف هاري "لا يمكنك قتل الناس إذا نظرت إليهم كأشخاص، لذلك أعتبر مقاتلي طالبان قطع شطرنج أزيلت من على اللوح.. تخلص من الأشرار".

TBMM Başkanı Şentop’tan Prens Harry’ye sert tepki: “Harry bir de diyor ki ‘onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz, öyle görmüyoruz’. Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin insan olup olmadığına karar veriyorsun karşındakilerin. Sen Afganistan’da ne arıyorsun? — Yeni Şafak (@yenisafak) January 8, 2023

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن القرن العشرين هو أكثر القرون دموية في تاريخ البشرية، قائلا "الأوروبيون هم الذين يقتلون أكبر عدد من الناس في العالم"، وتابع بأن "الأوروبيين قتلوا أكثر من 20 مليون شخص في الحرب العالمية الأولى، ثم قتلوا حوالي 75 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية على أقل تقدير، وهناك من يقول إنهم قتلوا أكثر من 100 مليون".

TBMM Başkanı Şentop'tan Prens Harry’ye sert tepki: “Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?” https://t.co/NiIIekKsq1 pic.twitter.com/fprDY9s9MJ — CNN TÜRK (@cnnturk) January 7, 2023

وأردف شنطوب بأن "العالم منزعج من وجهات النظر التي تهمش الناس، بخلاف الأوروبيين والأشخاص البيض، وتستخدم كل إمكانيات العالم لصالحها وتستغل الأشخاص الآخرين لخدمتها".

يذكر أن الكتاب الذي رفض قصر باكنغهام التعليق على إعلان نشره، عبارة عن مذكرات يحكي فيها الأمير هاري الملابسات والظروف التي جعلته يتخذ قرار التخلي عن واجباته الملكية والتوجه للولايات المتحدة.