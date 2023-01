بعد محاولة الانقلاب على دا سيلفا.. بايدن يواجه ضغوطا لطرد بولسونارو من الولايات المتحدة

يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن على موعد مع مشكلة تتعلق بالرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي سافر إلى فلوريدا قبل يومين من انتهاء ولايته في 1 يناير/كانون الثاني، بعد التشكيك في نتائج الانتخابات التي جرت في 30 أكتوبر/تشرين الأول وخسرها لصالح منافسه اليساري لولا دا سيلفا.

ورغم أن بولسونارو غادر بلاده، فقد ترك وراءه حركة عنيفة من مؤيديه الرافضين لنتائج الانتخابات الذين اقتحموا أمس الأحد القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا.

وبعدما رأى بايدن أنصار سلفه دونالد ترامب وهم يعيثون فسادا في مبنى الكابيتول قبل عامين، فإنه يواجه الآن ضغوطا لإخراج بولسونارو من "منفاه الاختياري" في إحدى ضواحي أورلاندو بفلوريدا.

وقد دان بايدن ما وصفه بالاعتداء على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البرازيل، وقال -في تغريدة- إن "المؤسسات الديمقراطية البرازيلية تحظى بدعم الولايات المتحدة الكامل، ويجب ألا تقوَّض إرادة الشعب البرازيلي".

I condemn this outrageous assault on #Brazil ’s govt buildings incited by demagogue Bolsonaro’s reckless disregard for democratic principles. 2 yrs since Jan.6, Trump’s legacy continues to poison our hemisphere. Protecting democracy & holding malign actors to account is essential. https://t.co/BnXFXRLKm2

وندد عدد السياسيين الأميركيين باقتحام القصر الرئاسي والبرلمان وعدد من المنشآت الحيوية في البرازيل، وطالبوا بترحيل بولسونارو من ولاية فلوريدا.

وقال السيناتور رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ بوب منيندز "إنني أدين هذا الهجوم الشائن على المباني الحكومية في البرازيل الذي حرض عليه الغوغائي بولسونارو المتجاهل لمبادئ الديمقراطية".

من جانبه، قال عضو الكونغرس الديمقراطي خواكين كاسترو لشبكة "سي إن إن" إنه "لا ينبغي أن يكون بولسونارو في فلوريدا. يتعين ألا تكون الولايات المتحدة ملجأ لهذا المستبد الذي ألهم الإرهاب في البرازيل. يجب إعادته إلى بلاده".

وأضاف كاسترو أن بولسونارو "استخدم إستراتيجية ترامب لإلهام الإرهابيين في الداخل".

وبطريقة مماثلة، قالت النائبة الأميركية البارزة ألكسندرا أوكاسيو كورتيز إنه "يجب أن نتضامن مع حكومة لولا دا سيلفا المنتخبة ديمقراطيا. يجب على الولايات المتحدة التوقف عن منح حق اللجوء لبولسونارو في فلوريدا".

فيما قالت النائبة إلهان عُمر: "قبل عامين تعرض مبنى الكابيتول للهجوم من قبل المتعصبين، والآن نشاهد ذلك يحدث في البرازيل. أعلن التضامن مع لولا والشعب البرازيلي"، مضيفة أنه "لا ينبغي منح بولسونارو ملجأ في ولاية فلوريدا".

