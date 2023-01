تحدثت عن تواطؤ واستفزاز.. الصين تجري مناورات بمحيط تايوان وتايبيه ترد

أعلنت بكين، اليوم الاثنين، تنظيم تدريبات عسكرية قتالية في المجالين البحري والجوي بمحيط جزيرة تايوان، في حين أكدت تايوان عبور طائرات صينية للخط الفاصل بين البلدين.

وأشار الجيش الصيني إلى أن التدريبات، التي تُعد الثانية خلال شهر واحد، تهدف إلى التصدي بحزم لما وصفه بالأعمال "الاستفزازية للقوى الخارجية والقوى الانفصالية في تايوان".

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين إن المناورات العسكرية قرب تايوان تهدف لاختبار القدرات القتالية لقوات بلاده في مواجهة ما وصفه "بالتواطؤ والاستفزاز من قبل القوى الخارجية والانفصاليين في تايوان".

في المقابل، أكد الجيش التايواني أن 28 طائرة صينية عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن رصْد الطائرات والسفن الصينية حول الجزيرة بات أمرا شائعا في الآونة الاخيرة.

وشددت الوزارة على أن تايوان لا تسعى إلى التصعيد ولا الصراع، ولكنها ستحافظ على سيادة تايوان.

وأوضحت الوزارة أن تايوان ردت بنشر سفن وطائرات وأنظمة صواريخ أرضية، بالإضافة إلى إصدار تحذيرات لاسلكية.

