الصومال.. مقتل العشرات من حركة الشباب في غارة جوية

أعلنت السلطات الصومالية -اليوم الاثنين- مقتل 61 من مسلحي حركة الشباب في غارة جوية نفذها جهاز المخابرات جنوبي البلاد، وقالت إنهم كانوا يخططون لشن هجوم على مراكز عسكرية حكومية.

وقال بيان لوزارة الإعلام الصومالية إن "الاستخبارات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين نفذت غارة جوية استهدفت منطقة زراعية بضاحية بلدة حوالي في إقليم شبيلي الوسطى، بولاية هيرشبيلي".

ولم يحدد البيان من "الشركاء الدوليون"، إلا أن الجيش الصومالي سبق أن أطلق عملية عسكرية -يوليو/تموز الماضي- لتحرير وسط البلاد من عناصر الحركة بدعم جوي نفذته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).

وأوضحت الوزارة أن "المنطقة الزراعية التي تعرضت للغارة كان فيها نحو 150 من عناصر الشباب، وكانوا يستعدون لشن هجوم على مراكز عسكرية حكومية في ضواحي بلدة حوالي". كما تم تدمير "سيارتين مفخختين تم إعدادهما لدخول العاصمة مقديشو".

وتأتي العملية في وقت تواصل فيه القوات الحكومية بالتعاون مع مسلحين قبليين عمليات عسكرية على حركة الشباب، قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا على حركة الشباب التي أُسست مطلع عام 2004، وتبنّت عدة تفجيرات أودت بحياة المئات.