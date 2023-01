البرازيل.. تعزيزات أمنية قرب مقر الجيش بالعاصمة والرئيس دا سيلفا يتوعد "الانقلابيين"

أفاد مراسل الجزيرة بوصول تعزيزات أمنية برازيلية قرب مقر الجيش في العاصمة برازيليا لتنفيذ قرار المحكمة بإنهاء اعتصام مؤيدي الرئيس السابق جايير بولسونارو، فيما توعد الرئيس لولا دا سيلفا "الانقلابيين" بالمحاسبة على ما ارتكبوه.

وكانت قوات الأمن استعادت السيطرة على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا بعد أول هجوم من نوعه على مؤسسات الدولة في البرازيل منذ أربعين عاما.

وأعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه سيستأنف العمل، اعتبارا من اليوم الاثنين، في مقرات الرئاسة بالعاصمة غداة تعرضها ومقر الكونغرس والمحكمة العليا لهجوم من جانب المئات من أنصار بولسونارو.

وكتب الرئيس الذي تفقد المباني المخربة في برازيليا في وقت متأخر من أمس في تغريدة "يجري التعرف على الانقلابيين الذين أقدموا على تخريب الممتلكات العامة في برازيليا، وسيُحاسبون. غدا (الاثنين) سنستأنف العمل في قصر بلانالتو. الديمقراطية دائمًا".

Estive agora à noite no Palácio do Planalto e no STF. Os golpistas que promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília estão sendo identificados e serão punidos. Amanhã retomamos os trabalhos no Palácio do Planalto. Democracia sempre. Boa noite.

