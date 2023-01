أفضل مطعم في العالم يعتزم الإغلاق بشكل نهائي.. تعرف على الأسباب

أعلن مطعم "نوما" (Noma) الدانماركي، الحائز على لقب "أفضل مطعم في العالم" عدة مرات، إغلاق أبوابه نهاية عام 2024، ليتحول إلى مختبر للطهو مخصص للابتكار الغذائي وتطوير نكهات جديدة.

To continue being noma, we must change. Therefore, dear guests, colleagues, and friends, we have some exciting news to share. Head over to https://t.co/8DqGez12f2, to read more about noma 3.0.

— restaurant noma (@nomacph) January 9, 2023