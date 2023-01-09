أردوغان يتحدث عن "الإستراتيجية الدفاعية" وأكار يدعو اليونان "لأخذ العبرة من التاريخ"

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تحقق تركيا الاستقلال في مجال الصناعات الدفاعية، في حين وجهت أنقرة رسالة جديدة لأثينا بشأن الحدود البحرية.

وفي كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال حفل تسليم 6 مدافع "هاوتزر" من طراز "العاصفة" إلى قيادة القوات البرية في ولاية صقاريا (غربي البلاد)، قال أردوغان إن حكومته لن تسمح بإعاقة إنجازات تركيا الدفاعية، كما حدث في الماضي، مضيفا أن بلاده وضعت هدفا يتمثل في إنهاء الاعتماد على الخارج تماما.

وتابع أن هذا القطاع شهد قفزة كبيرة منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002، مشيرا إلى أن قيمة صادرات الصناعات الدفاعية التركية كانت 248 مليون دولار قبل 20 عاما، وأنها ارتفعت إلى 4 مليارات و400 مليون دولار خلال العام الماضي.

كما أكد أن عدد الشركات التركية الناشطة في مجال الصناعات الدفاعية ارتفع من 56 عام 2002 إلى أكثر من ألفي شركة مع نهاية 2022، موضحا أن مخصصات البحث والتطوير للصناعات الدفاعية في تركيا زادت من 49 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.

وقال أردوغان إن الإنتاج المحلي من الصناعات الدفاعية ارتفع إلى 80% بعد أن كان 20% فقط عام 2002، ولفت إلى أن الميزانية المخصصة للمشاريع الدفاعية تجاوزت الآن 60 مليار دولار من 5.5 مليارات دولار قبل 20 عاما، كما أصبح لدى تركيا 7 شركات ضمن قائمة أفضل 100 شركة رائدة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده حققت خلال السنوات الماضية نهضة كبيرة في هذا المجال بخبراتها وقدراتها الوطنية والمحلية، وأنها لن تتوقف عن تطوير صناعاتها الدفاعية إلى حين تحقيق الاستقلال التام في هذا المجال.

ووعد بأن العام الجاري سيشهد إنتاج المزيد من المعدات والآليات القتالية التي ستساهم بشكل كبيرة في تعزيز مكانة الصناعات الدفاعية التركية في العالم.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile gittiği Gölcük’teki PİRİREİS Denizaltındaki incelemelerinden görüntüler…https://t.co/NEzbbPis8L#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/DmiZKdAwUI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2023

حقوق تركيا

من جهته، جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار دعوته اليونان بأخذ العبرة من التاريخ وعدم الانسياق وراء حلفاء سيخذلون أثينا، وفق تعبيره.

وقال أكار أثناء زيارته قاعدة بحرية تركية في محافظة كوجالي (شرق إسطنبول) ردا على المطالب اليونانية بشأن توسيع المياه الإقليمية لجزيرة كريت إن بلاده لن تقبل بمياه إقليمية أوسع من 6 أميال.

واطلع وزير الدفاع وقادة الجيش التركي خلال الزيارة على مشروع بناء الغواصات التركية من فئة "ريّس" ومن ضمنها الاختبارات التي أجرتها غواصة "بيري ريس"، وهنأ أكار القوات البحرية التركية بالغواصات الجديدة التي ستدخل الخدمة مستقبلا، وفق ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأكد وزير الدفاع التركي أن تركيا لن تتخلى عن حقوقها ومصالحها في بحري إيجة والمتوسط وفي قبرص، ولن تسمح بالتعدي على حقوقها.

كما قال إن القوات المسلحة فعلت كل ما يلزم من أجل الدفاع عن 85 مليون مواطن، وإن الجيش التركي أجرى عمليات ومناورات في الآونة الأخيرة، هي الأكثر كثافة في تاريخ الجمهورية.

وقبل أسبوع، اتهم أكار اليونان بافتعال الأزمات مع تركيا بشكل ممنهج، وتحدث عن إجراءات اتخذتها أنقرة ضد أي عمل استفزازي من جانب أثينا.