الهزيمة أمام السعودية أم مستلزمات اللاعبين؟.. ما الذي أثار جدل اليمنيين في خليجي 25؟

يترقب اليمنيون أداء منتخبهم في بطولة خليجي 25 في البصرة عسى أن يفعلها ويمحو النحس الذي رافقه في 9 مشاركات منذ عام 2003. لكن منتخب اليمن لفت الأنظار في موضوع واقيات قصبة الساق. فماذا حدث؟

ولم تكسر مباراة اليمن مع الأخضر السعودي ذلك النحس فقد خسر الفريق اليمني أمام السعودية بهدفين نظيفين. ولكن بالنظر إلى إمكانيات الفريقين المادية فلا مجال للمقارنة بينهما.

وفي الدقيقة 84 من زمن المباراة جرى تبديل لاعبين، حيث خرج عمر الداحي ودخل علي العمري، وتبين أن العمري لم يكن يلبس واقيات قصبة الساق، فتخلى الداحي عن واقيتيه لزميله كي يدخل للمباراة.

وواقيات قصبة الساق هي قطعة من الإسفنج المضغوط تمتص الصدمات وتحمي القصبة التي هي نقطة ضعف، لأنها إذا كسرت سيفقد اللاعب مستقبله الرياضي.

ورصدت حلقة (2023/1/8) من برنامج "شبكات" ردود الفعل اليمنية على تخلي الداحي عن واقيتيه لزميله، حيث وصف إبراهيم عبد القادر تلك اللقطة بأنها تلخيص لوضع المنتخب اليمني، وقال "من الذي يستغرب من سوء أداء المنتخب اليمني؟ هذه إمكانياته، وهذا الطبيعي ولا عجيب في ذلك، فلا دوري نلعب فيه، ولا اهتمام بالكرة، ولا دعم ولا تأهيل، لا داعي للمثالية. هذه اللقطة تقول كل شيء".

واعتبر صالح جمال أن ما حصل مشكلة كانت مقصودة أو غير ذلك، فكتب يقول: "نحن نقدر وضع الكرة اليمنية والظروف.. لكن عدم توفر المستلزمات الشخصية لكل لاعب في المباراة، هذه تعتبر مشكلة سواء كان بقصد أو غير قصد".

في حين أكد فرحان بجاش أن اللقطة تلخص وجع اليمن كله، وغرد: "هذه اللقطة تلخص وجع البلاد بأكملها وليس المنتخب وحده، ما الذي يحدث هنا يا اتحاد كرة القدم اليمنية؟ موقف مخجل جدا".

وهاجم عوض العولقي الاتحاد اليمني لعدم تجهيزهم بشكل جيد وقال "في لاعبين محترفين وانتهى.. عذر اتحاد الكرة بالنتائج السيئة وعدم وجود دوري هو أصلا ما في خطة إعداد يمشون عليها لتطوير المنتخب وكأن البطولات مثل بطولات الحواري، يجتمعوا قبل المسابقة بشهر".

وأجرى "شبكات" مقابلة مع المنسق الإعلامي للمنتخب اليمني العزّي العصامي، وسأله عن سبب نقص الكسارات أو واقيات الساق فقال إن الاتحاد اليمني لكرة القدم وفر لكل اللاعبين جميع المستلزمات المطلوبة، لكن اللاعبين قررا التبادل بالواقيات لعدم شعور البديل بالراحة قبل دخوله للملعب بسبب الواقيات التي كان يرتديها.