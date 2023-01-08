الخارجية الكويتية تصدر بيانات بشأن مشاجرة بين طلاب كويتيين في مصر

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية 3 بيانات لمتابعة حادثة تدخل الشرطة المصرية لفض مشاجرة بين طلاب كويتيين في مدينة الإسكندرية (شمالي مصر)، وذلك بعد انتشار فيديو للواقعة عبر وسائل التواصل أمس السبت (السابع من يناير/كانون الثاني 2023) يظهر تعامل أفراد الأمن المصريين مع الطلاب.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان أول صادر من سفارة الكويت في القاهرة، إن ما ظهر في الفيديو هو تدخل أمني لفض مشاجرة بين طلبة كويتيين دارسين هناك في أحد المجمعات التجارية نجم عنها بعض الإصابات الطفيفة.

وأضافت أن السفارة تتابع مجريات التحقيق لدى الجهات المختصة، معبّرة عن أسفها لما حدث واستيائها "لمثل هذه التصرفات التي بدرت عن بعض أبنائها الطلبة"، ودعتهم إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها في مصر.

بيان من سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية بشأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين في الإسكندرية. البيان كاملاً: https://t.co/nGkL4xno1i pic.twitter.com/gKzp0xnQZS — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) January 7, 2023

وفي حين لم يصدر بيان عن وزارتي الداخلية والخارجية المصريتين، نشرت الخارجية الكويتية بيانا ثانيا قالت فيه إن السلطات المصرية أفرجت مساء أمس السبت عن جميع الطلبة الكويتيين المعنيين بالمشاجرة.

بيان حول متابعة سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية لواقعة المشاجرة التي حدثت بين الطلبة الكويتيين في أحد المجمعات التجارية في مدينة الاسكندرية، والذين تم الافراج عنهم اليوم. البيان كاملاً: https://t.co/ryBielOfPe pic.twitter.com/XaAi3SdYVX — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) January 7, 2023

وفي بيان ثالث نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أعربت الوزارة عن استياء الكويت ورفضها الشديدين "لما قام به بعض رجال الأمن المصريين بالاعتداء ضربا على بعض الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية".

وقال البيان إن نائب وزير الخارجية الكويتي تواصل مع سفير مصر في الكويت "للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال الاعتداء".

الكويت تعرب عن استيائها ورفضها لاعتداء رجال أمن مصريين على طلبة كويتيين دارسين في الإسكندرية https://t.co/e9uYipb0a7#كونا #الكويت @MOFAKuwait pic.twitter.com/2f170vqaoG — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 8, 2023

ووفق البيان، فقد طالب نائب وزير الخارجية الكويتي السلطات المصرية بسرعة التحقيق في الواقعة "بما يكفل حقوق الطلبة" و"بمحاسبة مرتكبي هذا الاعتداء" و"أخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات المرفوضة".

وقال البيان إن ما حدث "لا يعكس رمزية العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر الشقيقة".

يشار إلى أن السلطات المصرية لم تصدر ردا رسميا حتى مساء اليوم الأحد (الثامن من يناير/كانون الثاني 2023)، سواء عبر وزارتي الخارجية أو الداخلية أو حتى جهاز الشرطة.