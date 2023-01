أنباء عن مقتل المئات.. ضربة "انتقامية" روسية بأوكرانيا وكييف تكشف طبيعة الهدف والأضرار

أعلنت روسيا اليوم الأحد أنها وجهت ضربة انتقامية أسفرت عن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين، الأمر الذي نفته كييف متحدثة عن مجرد أضرار خفيفة، في حين كثفت موسكو ومينسك تدريبات مشتركة ركزت على سيناريوهات تحاكي حرب المدن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت بناء على معلومات استخبارية موثوقة قصفا صاروخيا على فندقين يقيم فيهما مؤقتا نحو 1300 جندي أوكراني في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).

وأضافت الوزارة أن الضربة أسفرت عن مقتل 600 جندي أوكراني، وكانت ردا على القصف الأوكراني الذي استهدف تجمعا للقوات الروسية في بلدة ماكييفكا في دونيتسك أيضا ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل 89 جنديا، وفق حصيلة رسمية، ومئات القتلى حسب الجيش الأوكراني ومدونين روس.

بيد أن المتحدث باسم قيادة عمليات المنطقة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرهي تشيرفاتي قال إن كل التصريحات الروسية التي تتحدث عن مقتل 600 عنصر من الجيش الأوكراني عارية عن الصحة، كما نفى رئيس بلدية كراماتورسك عبر حسابه في موقع فيسبوك سقوط قتلى في المدينة.

بدوره، قال شاهد من رويترز إن الضربة الصاروخية تسببت في أضرار لكنها لم تدمر المباني ولم تكن هناك علامات واضحة على وقوع ضحايا. كما زار صحفيون من رويترز مسكنين جامعيين قالت وزارة الدفاع الروسية إنهما كانا يؤويان مؤقتا جنودا أوكرانيين بالقرب من خط المواجهة في الحرب وقت الضربة الليلية، ولا يبدو أن أيا منهما قد أصابته صواريخ مباشرة أو لحقت به أضرار جسيمة.

كما لم تكن هناك علامات واضحة على أن جنودا كانوا يعيشون هناك أو على جثث أو آثار دماء حسب رويترز، وتحطمت بعض النوافذ في النزل رقم 47 الذي وُجدت حفرة كبيرة في فناء مجاور له.

أما المبنى الآخر رقم 28 الذي جاء في إعلان وزارة الدفاع الروسية، فقد كان سليما تماما. وكان هناك أثر لحفرة بالقرب من بعض المرائب على بعد 50 مترا من المبنى.

ويأتي القصف الروسي على كراماتورسك -وهي واحدة من المدن الرئيسية في دونيتسك- بعيد انتهاء هدنة لمدة 36 ساعة أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إحياء عيد الميلاد عند المسيحيين الأرثوذكس.

لكن القتال تواصل خلال فترة الهدنة الأوسع منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن الجانبين الأوكراني والروسي.

⚡️Consequences of the reported strike on Kramatorsk that according to Ru MoD, took out 600 Ukrainian servicemen. pic.twitter.com/5UFExDIt9z

— War Monitor (@WarMonitors) January 8, 2023